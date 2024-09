Encuentran sin vida en un hotel y con un golpe en la cabeza a exfutbolista italiano

Si è spento prematuramente Andrea Capone, all’età di 43 anni.



Centrocampista, ha indossato la maglia biancorossa in 42 occasioni in Serie B dal 2007 al 2009, realizzando 8 reti.



LR Vicenza si unisce al dolore per la scomparsa e desidera esprimere le più sentite condoglianze. pic.twitter.com/ecvCl4WfQn