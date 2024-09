Muere a los 48 años Gavin Creel; fue diagnosticado con cáncer dos meses antes

El talentoso actor y cantante Gavin Creel, conocido por su destacada carrera en teatro y televisión, falleció este lunes 30 de septiembre a los 48 años. Creel fue diagnosticado con cáncer hace solo dos meses, lo que hizo que su partida fuera aún más inesperada y dolorosa para sus seres queridos y seguidores.

El publicista Matt Polk dijo que el histrión murió en su casa en Manhattan por un sarcoma melanótico metastásico de la vaina del nervio periférico.

De acuerdo con Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, el tumor maligno de vaina de nervio periférico es un tipo de sarcoma, es decir, un cáncer que se forma en los tejidos blandos del cuerpo, como los músculos, la grasa, los tendones, los ligamentos, los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos, los nervios u otros tejidos que conectan y sostienen el cuerpo.

Según reportó People, Gavin fue tratado en el hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde posteriormente fue desahuciado y enviado a su hogar.

Gavin dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo, destacándose en producciones como “Hello, Dolly!” y “Spring Awakening”, donde su talento y carisma conquistaron al público.

Creel interpretó el papel del Dr. Pomatter en el musical de Sara Bareilles Waitress en Broadway en 2019 y en el West End en 2020. Ganó un premio Olivier por The Book of Mormon.

También interpretó al camarero cantante Bill en las películas “Eloise at the Plaza” y “Eloise at Christmastime” junto a Julie Andrews. En 2021, fue elegido para la miniserie de Ryan Murphy “American Horror Story” junto a Matt Bomer. Su concierto en solitario de 2022 se filmó para el episodio de estreno de Stars Onstage at Westport Country Playhouse de PBS.

Además de su éxito en Broadway, Creel también fue un ferviente defensor de causas sociales, utilizando su plataforma para promover la igualdad y la aceptación por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Sus familiares planean un servicio funerario para despedir al actor y piden que quienes quieran rendirle tributo hagan un donativo al fondo Broadway Cares/Equity Fights AIDS.

