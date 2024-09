Viajar en avión en Estados Unidos sin Real ID: ¿qué debes hacer?

El gobierno de Estados Unidos ha implementado un nuevo estándar de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales conocido como la Real ID. Esta medida responde a la necesidad de fortalecer la identificación de los ciudadanos en el país, garantizando un mayor control sobre quienes acceden a vuelos comerciales y a instalaciones federales.

A partir del 7 de mayo de 2025, todos los ciudadanos mayores de 18 años deberán presentar una Real ID o un documento alternativo aprobado para poder volar dentro del país o ingresar a edificios federales.

La Real ID es una versión más segura de las licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales, diseñada para cumplir con los nuevos estándares federales de seguridad establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Estos estándares fueron propuestos como respuesta a las vulnerabilidades expuestas por los atentados del 11 de septiembre, y su objetivo es mejorar la seguridad en la identificación de los viajeros.

Para que una identificación sea considerada una Real ID, debe estar marcada con una estrella en la esquina superior derecha. Esta estrella puede ser de color amarillo o negro, dependiendo del estado que haya emitido el documento. Si no ves esta marca en tu identificación, es probable que no cumpla con los requisitos de la Real ID, lo que puede traerte complicaciones a la hora de viajar o acceder a ciertos edificios gubernamentales.

La intención de solicitar el Real ID en los viajes nacionales es reforzar la seguridad de los mismos. (Foto: Ted S. Warren/AP)

¿Qué documentos son válidos si no tienes una Real ID?

Aunque la Real ID será obligatoria a partir de mayo de 2025, existen otras opciones que puedes utilizar si aún no tienes este documento o prefieres no tramitarlo. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) ha publicado una lista de documentos aceptados para aquellos que no sean ciudadanos estadounidenses o no posean una Real ID.

Entre los documentos alternativos más comunes se encuentran:

1) Pasaportes emitidos por gobiernos extranjeros: Esta es una opción ideal para quienes no son ciudadanos de Estados Unidos y necesitan viajar dentro del país.

2) Tarjetas de viajero confiable emitidas por el DHS: Estos incluyen programas como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST, diseñados para agilizar el proceso de identificación en aeropuertos.

3) Licencias de conducir canadienses: Los ciudadanos canadienses que viajen dentro de Estados Unidos pueden utilizar sus licencias de conducir como documento válido.

4) Credenciales de identificación de trabajador de transporte: Estas tarjetas permiten a los trabajadores del sector del transporte acceder a áreas restringidas de los aeropuertos.

Si tienes uno de estos documentos, podrás seguir viajando sin problemas dentro de Estados Unidos, incluso después de la fecha límite de mayo de 2025.

Para viajar, si no tienes el Real ID, podrás presentar algunos otros documentos de identidad oficiales. (Foto: Nam Y. Huh/AP)

¿Qué pasa si llegas al aeropuerto sin identificación?

Si un pasajero llega al aeropuerto sin una identificación válida, no todo está perdido. La TSA cuenta con un proceso de verificación de identidad que puede permitirle abordar su vuelo, aunque con ciertas restricciones. Este procedimiento incluye la solicitud de información personal como el nombre completo, la dirección y otros detalles que ayuden a verificar la identidad del pasajero.

En caso de que la información proporcionada coincida con los registros de la TSA, el pasajero podrá pasar el control de seguridad. Sin embargo, deberá someterse a inspecciones adicionales, como cacheos y revisiones más exhaustivas de su equipaje de mano. Es importante tener en cuenta que este proceso puede ser más lento y llevar a retrasos, por lo que siempre es recomendable viajar con una identificación válida.

¿Cuándo no se permite volar?

Si la TSA no logra verificar la identidad del pasajero o este no coopera con el proceso, no se le permitirá pasar por el control de seguridad ni abordar el vuelo. Este es uno de los riesgos de viajar sin una Real ID o algún otro documento válido. La TSA enfatiza la importancia de estar preparado y llevar siempre una identificación adecuada para evitar contratiempos.

