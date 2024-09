Sophie Turner admite que es difícil ser madre soltera

A unos días de que Sophie Turner y Joe Jonas finalizaran formalmente su proceso de divorcio tras más de un año de batallas legales, la actriz se sinceró y compartió cómo esta separación ha cambiado su vida.

En una entrevista con el medio Sunday Times, la estrella de ‘Game of Thrones’, de 28 años, admitió que ser una madre soltera es muy difícil.

“Es muy difícil ser madre soltera… También es muy importante que los niños vean cuánto se esfuerzan los padres por ellos“, dijo.

Actualmente Sophie Turner interpreta en la serie “Joan” el papel de Joan Harrington, una ladrona de joyas que también es madre soltera, por lo que asegura que ser madre le ayudó a interpretar mejor el personaje.

“Si no hubiera sido madre, no sé si habría podido aportar la misma energía que puse en ella. Joan me cambió mucho. De la desesperación absoluta surge mucha voluntad y ambición. La serie llegó en un momento de mi vida en el que tenía que ser ambiciosa y tener una voluntad muy fuerte y luchar contra las fuerzas. Ella me dio mucha fuerza“, declaró.

Turner filmó ‘Joan’ en Europa mientras que sus hijas Willa, de 4 años, y Delphine, de 2, se quedaron con Joe Jonas en Estados Unidos. Los ahora exesposos estuvieron involucrados en una amarga disputa de custodia respecto a la residencia principal de sus hijas.

“Hay tanto estigma que viene con la maternidad”, dijo Turner al medio. “Vas a trabajar, te critican. Si no trabajas, te critican”.

Joe Jonas y Sophie Turner llegaron a un acuerdo conjunto de custodia para sus hijos, así como una división de bienes en la mediación de su divorcio.

A partir de septiembre de 2023, Sophie Turner mantuvo una batalla legal con Joe Jonas en la corte para poder regresar a su ciudad natal en Inglaterra con Willa y Delphine. El cantante de los Jonas Brothers, originario de Nueva Jersey, solicitó que las niñas permanecieran en Estados Unidos. Al final, Turner y Jonas acordaron compartir la custodia y permitir que sus hijos viajen entre los dos países en igualdad de condiciones.

Para Sophie Turner su divorcio de Joe Jonas se convirtió en una “agonía” y aseguró en una entrevista para la revista Vogue British en mayo pasado, que hubo días en los que “no sabía si lo conseguiría”.

“Fueron los peores días de mi vida. Hubo días en los que no sabía si iba a sobrevivir. Llamaba a mi abogado y le decía: ‘No puedo hacerlo. No puedo’. Nunca fui lo suficientemente fuerte para defenderme”, declaró la actriz a la publicación.

Sigue leyendo:

· Joe Jonas y Sophie Turner finalizan su divorcio

· Sophie Turner es captada usando un anillo que podría ser de compromiso

· Joe Jonas confirma su romance con la modelo Stormi Bree tras ser captados besándose