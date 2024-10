Hermana de Gala Montes estalló al ver a su madre en la final de ‘LCDLFM’

El reencuentro entre Gala Montes y su madre Crista en la final de ‘La Casa de los Famosos México 2‘ fue un momento cargado de emociones, especialmente dado el tumultuoso historial que ambas han tenido. Durante su tiempo en el reality show, la actriz había compartido públicamente las dificultades que enfrentó en su relación con su progenitora, dejando entrever una falta de apoyo y acusaciones serias que incluyeron robo de dinero y problemas de salud mental. Por ello, ‘La Beba’ Montes se fue en contra de la producción del programa por haberla llevado.

“Quiero aclarar que tanto Gala como habíamos hecho especificaciones de que no queríamos que mi mamá entrara, especificaciones que se pasaron por el arco del triunfo y con tal de dar cinco minutos de show trajeron a mi mamá sin avisarnos. Me parece una grosería, una bajeza, que la producción me haya hecho esto”, reveló ‘La Beba’ en su Instagram.

El impacto emocional del encuentro fue palpable, no solo para ellas, sino también para los espectadores. Muchos internautas mostraron su sorpresa y conmoción al ver a Gala abrazando a su madre con lágrimas en los ojos, un gesto que podría insinuar un intento de reconciliación o, al menos, un reconocimiento de la importancia del vínculo familiar a pesar de las diferencias pasadas. Este tipo de momentos suelen resonar con la audiencia, dada la naturaleza complicada de las relaciones familiares y el deseo de muchos de encontrar un cierre o una paz en las disputas.

“Yo no estoy de acuerdo con que mi mamá entre, me parece que están atentando con la salud mental de mi hermana y de la mía, por supuesto… yo no estoy de acuerdo con esto, para que vean ya me dio un ataque de ansiedad, pero para la producción son cinco minutos de rating, perfecto, se los vamos a dar… Mi mamá no merece estar en este evento porque ella solo ha tratado de boicotearnos“, añadió.

La situación también abre un espacio para reflexionar sobre el perdón y la posibilidad de reconstruir relaciones a pesar de las heridas del pasado. En este sentido, el programa no solo se convirtió en un espectáculo de entretenimiento, sino que también capturó realidades humanas universales que tocan las fibras más sensibles de los televidentes.

