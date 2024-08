Madre de Gala Montes revela si su hija la mantenía

Crista, madre de Gala Montes, fue una de las invitadas a ¡Siéntese quien pueda!, momento en el que aprovechó para hablar de lo deteriorada que se encuentra la relación con su hija, luego que ambas hicieran público algunos detalles familiares.

La presentadora Carolina Sandoval fue una de las que la interrogó, y es que siempre se rumoró que la actriz la mantenía y le preguntó: “Gala asegura que la mantenía a usted, que el dinero de ella era utilizado por usted. ¿Estamos ante la rabieta y la pataleta de una niña o realmente usted era mantenida por su hija? ¿Piensas que la carrera que ella tiene te la debe a ti?”.

La progenitora de la mexicana aseguró que ella jamás se vio en la posición de abusar de alguien a quien tuvo durante nueve meses en su barriga: “Ella está en el lugar que está gracias a mí”, afirmó. “La primera que confió en ella fui yo, desde chica”.

Crista reveló que había dejado sus labores para dedicar su tiempo a apoyar la carrera de su hija, lo que llevó a Sandoval a cuestionar cómo se manejaban los gastos económicos del hogar, ya que ella aseguraba que todo provenía del esfuerzo conjunto de ambas. “Todo salía del trabajo que hacíamos las dos. Yo manejaba todas las finanzas”, dijo la madre de la actriz.

A pesar de abordar temas delicados, Montes también habló abiertamente sobre los problemas de ansiedad y depresión que ha enfrentado Gala, reflejando una preocupación genuina por su bienestar. En un emotivo mensaje a su hija, Crista afirmó su amor incondicional hacia ella, independientemente de sus preferencias.

Al reconocer que hacer pública su situación familiar pudo haber sido un error, Crista buscó reafirmar su compromiso con Gala, dejando claro que lo fundamental es su relación como madre e hija: “A mí no me importan sus preferencias, yo la amo tal cual es. Lo vamos a solucionar. Perdón no lo estoy pidiendo, pero sé que fue un error de mi parte haberlo hecho público”.

Este intercambio destaca no solo los retos en la vida personal de Gala, sino también las complejidades de la dinámica familiar en el mundo del espectáculo.

