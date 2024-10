Muere a los 70 años Ken Page, actor de doblaje de Disney

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte del querido actor de doblaje y cantante Ken Page, quien falleció a los 70 años. Page es recordado principalmente por su icónica interpretación del temible pero entrañable “Oogie Boogie” en la película de culto de Tim Burton, “The Nightmare Before Christmas” (“El Extraño Mundo de Jack”). Su voz profunda y carismática no solo dio vida a uno de los personajes más memorables del filme, sino que también dejó una huella imborrable en el corazón de los fans de Disney.

Su representante, Lance Kirkland, informó al portal TMZ que Page perdió la vida “muy pacíficamente” en su casa en St. Louis el lunes, mientras dormía en su silla.

“Era un hombre hermoso y talentoso, más grande que la vida misma. Ken era amado y adorado por muchas personas y lo extrañaremos mucho“, dijo Kirkland.

Nacido el 20 de enero de 1954 en Greenville, Louisiana, Ken Page mostró su pasión por la actuación desde una edad temprana. Su carrera despegó en el teatro, donde destacó en producciones de Broadway. Sin embargo, fue su talento como actor de doblaje lo que lo catapultó a la fama, convirtiéndose en una figura emblemática en el mundo del cine animado.

Kenneth Page debutó en 1975 interpretando al León en la producción original de “The Wiz”, donde su interpretación de “I’m A Mean Old Lion” y “Ease On Down The Road” lo consolidó como una estrella en ascenso.

También fue aclamado por su papel como Nicely-Nicely Johnson en “Guys and Dolls” (1976), y más tarde, como Old Deuteronomy en el musical “Cats”, de Andrew Lloyd Webber en 1982.

Su último crédito en Broadway fue en el musical “It Ain’t Nothin’ But the Blues” en 1999.

Además de su trabajo en el teatro, Page prestó su voz a personajes inolvidables como King Gator en “All Dogs Go to Heaven” (1989) y apareció en la versión filmada de “Cats” en 1998.

Asimismo, formó parte del elenco de “Dreamgirls” (2006), junto a estrellas como Jamie Foxx, Beyoncé, Eddie Murphy y Jennifer Hudson.

A lo largo de su carrera, Page recibió múltiples reconocimientos por su contribución al arte del doblaje y al teatro musical. Su trabajo ha inspirado a nuevas generaciones de artistas y ha dejado un legado que perdurará.

En redes sociales, se han compartido innumerables tributos que destacan su espíritu amable y su dedicación al arte.

