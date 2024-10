Pasajero murió atropellado en el Metro de Nueva York

Un hombre murió tras ser golpeado por un tren del Metro de Nueva York ayer en Brooklyn, lo que además provocó graves retrasos en las horas pico.

Por razones desconocidas la víctima se encontraba en las vías de la línea C en dirección a Manhattan cuando un tren entró en la estación Rockaway Ave. en Bedford-Stuyvesant alrededor de la 9:19 a.m. del lunes, dijeron fuentes policiales y de tránsito al Daily News. No quedó claro de inmediato cómo llegó la víctima a las vías.

La policía de Nueva York dijo que el conductor del tren intentó frenar para evitar al hombre, pero no pudo detenerse a tiempo, acotó Brooklyn Eagle. El pasajero murió en la escena y los investigadores estaban trabajando para determinar su identidad.

El incidente provocó largos retrasos a lo largo de las líneas A y C. Todos los trenes C circularon por la vía rápida entre Broadway Junction en East New York y la estación Hoyt-Schermerhorn en el centro de Brooklyn durante dos horas mientras continuaba una investigación sobre el incidente fatal.

Fue al menos la 3era fatalidad en el transporte público de NYC en septiembre, luego de que el lunes 16 un niño de 11 años se convirtió en la víctima más joven de la mortal práctica de “surfismo” que se ha vuelto común en el Metro de Nueva York, al parecer estimulada por videos en las redes sociales.

Previamente un pistolero baleó en la cabeza al pasajero Freddie Weston en la misma estación del Metro en Brooklyn por la que pasa todos los días su hermano mayor, operador de trenes de la MTA.

Desde que asumió el cargo en enero de 2022 el alcalde Eric Adams, ex NYPD, anunció varias veces que se duplicaría el número de agentes de la policía en el caótico Metro de NYC. Pero la violencia y evasión de tarifas ha seguido.

A fines de agosto un hombre recién salido de prisión encontró la muerte al ser atacado con su propio cuchillo durante un enfrentamiento en un tren del Metro en El Bronx. También ese mes durante una pelea en una plataforma en Queens un joven de 20 años cayó a las vías y fue arrollado por un tren de la línea F.

A fines de julio un quinceañero fue hallado muerto en las vías del Metro en Queens en un posible caso de “surfeo” ilegal y menos de dos horas después un adulto fue fatalmente arrollado en una estación subterránea en Chelsea, Manhattan.