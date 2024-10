Sebastián Yatra sobre su retoque estético más reciente

Sebastián Yatra, conocido por su gran talento musical y su carisma, ha tomado la decisión de someterse a un injerto capilar, una elección que reflejó durante una entrevista en la emisora española Los40. A pesar de que su atractivo y su éxito en la música podrían hacer que muchos piensen que no necesita hacer ajustes estéticos, explicó que notó cambios en su cabello y optó por este procedimiento durante su estadía en España.

Durante su visita al estudio de Los40, aprovechó para hablar de un tema que en muchas ocasiones es rechazado por la sociedad y no se menciona: “La gente le pone mucho tabú a esas cosas, pero mira, mi papá es calvo, se tiene que decir. Y mi abuelo del lado materno, que es donde viene la calvicie, era calvo. Le llegaba el pelo hasta aquí”.

El colombiano tomó la determinación de asistir a un especialista para que lo ayudara con el problema que venía presentando: “Yo ya tenía el pelo con la línea de pelo muy alta. Me contaron de un doctor increíble en Madrid y fui el año pasado donde él, estuvimos charlando y tal cosa y me puso pelito por acá”.

“Entonces me toca ir a los tratamientos y las consultas para que me pongan ahí y para que siga el proceso bien. Es un injerto para toda la vida. ¿Quién no se hace un injerto?”, dijo.

El cantante enfatizó que este no es un tema que le genere inseguridad, sino una manera de enfrentar las alteraciones que la genética puede provocar. Su decisión ha sorprendido a muchos, pero también ha abierto un diálogo sobre la percepción de la belleza y la aceptación personal en el mundo del entretenimiento. Al debutar en Broadway con “Chicago”, Yatra continúa mostrando que se preocupa por su imagen a la par de su carrera profesional.

“Si alguien me dijese: ‘¿Te quieres quedar así para el resto de tu vida?’, no me lo pienso ni un segundo. Así me quedo. Ni más grande, ni más definido, ni nada. Pero no se trata solamente de verte bien, sino de sentirte bien“, agregó Sebastián durante la entrevista.

“Voy a poner todo de mi parte. ¿Necesitaré algo de ayuda? Sí. Pero también ha sido muy cool conocer a entrenadores y nutricionistas tremendos con ustedes y he aprendido mucho de cómo cuidar mi salud, de qué cosas no comer, de en qué momento si puedo permitirme ciertas comidas… Así que puedes estar tranquilo”, agregó sobre su cuerpo.

