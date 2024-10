J.J. Abrams, director de ‘Star Wars’, pide $3.49 millones de dólares por su casa en Los Ángeles

El cineasta J.J. Abrams ha decidido que es momentos de deshacerse de la casa en Pacific Palisades, California, que tiene desde hace seis años.

Actualmente la propiedad está disponible por $3.49 millones de dólares, lo que quiere decir que el director de cine y guionista espera recibir ganancias con la venta. Él compró esta casa en 2018 por $2.6 millones de dólares.

J.J. Abrams ha estado bastante activo en el mercado de bienes raíces durante los últimos años. En 2022 recibieron $20.4 millones de dólares por otra mansión en la misma zona.

Hay que recordar que J.J. Abrams ha sido director de ‘Star Trek’ (2009), ‘Star Trek Into Darkness’ (2013), ‘Star Wars: Episode VII – The Force Awakens’ (2015) y ‘Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker’ (2019). Además es el creador de la serie ‘Lost’.

Regresando a la casa en venta, se debe decir que se construyó en los años 20, pero actualmente está en buen estado. En las páginas de promoción el lugar es descrito como una “joya tradicional clásica muy especial de dos pisos en una calle tranquila, muy cerca de los acantilados con vista al mar y de Palisades Village”.

La casa principal tiene una extensión de 1,699 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, dos baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El interior de la casa en bastante tradicional con pisos de madera, grandes ventanas, chimenea cubierta de ladrillos pintados de blanco y puertas francesas. La cocina es de tipo cerrada con alacenas color blanco y electrodomésticos de acero inoxidable.

Adicional a la casa principal hay una estructura adicional que ahora sirve como casa de huéspedes tipo monoambiente, con el dormitorio, cocina y sala de estar en el mismo espacio.

Para disfrutar al aire libre hay un patio trasero con terraza, comedor, área de barbacoa, huerto y espacios suficiente para reunir a familiares y amigos.

