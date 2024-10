Pink Floyd vende los derechos de su catálogo musical por $400 millones de dólares

La legendaria banda inglesa Pink Floyd llegó a un acuerdo con la empresa japonesa Sony Group Corp para ceder los derechos de su amplio catálogo musical por una cantidad de $400 millones de dólares.

Lo anterior fue difundido por el medio especializado Variety, quien también reveló que la transacción incluye la venta del nombre de la agrupación así como la imagen de la misma.

Sin embargo, y según lo revelado, la compra por parte del gigante del entretenimiento a nivel mundial no abarca los derechos de composición, los cuales continúan perteneciendo a sus autores individuales.

¿Los integrantes de Pink Floyd hicieron las paces?

A pesar de la falta de confirmación, por parte de los miembros de la agrupación, respecto a la venta, el anuncio generó una serie de comentarios y reacciones sobre una posible reconciliación entre los principales compositores de la banda: Roger Waters y David Gilmour.

Esta disputa, nacida desde el anuncio de la disolución de Pink Floyd, por parte de Waters en 1985, que luego fue negada por el resto de los músicos ingleses, se ha ido acrecentando con el paso del tiempo hasta llegar a conflictos legales por el uso e interpretación de temas, entre otros aspectos.

En meses anteriores, el mismo Gilmour reveló, a través de una entrevista al medio Rolling Stone, su deseo por “cerrar la venta” del catálogo musical de Pink Floyd con la intención de “librarse” de las constantes peleas y discusiones entre el resto de sus ex compañeros.

Hasta el momento, y luego de la revelación de la venta, no se ha mencionado o revelado información respecto a una posible reconciliación entre los autores de éxitos mundiales como “Another Brick in the Wall”, “Money”, “Wish You Were Here”, entre muchos otros.

Sobre la compra, el mismo medio reveló que la transacción viene precedida de un primer intento de venta, por parte de la banda, por más de $500 millones de dólares en 2022. Sin embargo, y debido a las peleas internas, se terminó por “echar atrás” el acuerdo y retrasar la acción.

En 1973, "Pink Floyd', lanza el tema "Money".

Autoría de "Roger Waters", es la sexta canción del álbum “The Dark Side of the Moon”.

El precio definitivo de venta también se convierte en uno de los más altos en la historia de la industria musical, solo siendo superado por otros grandes nombres como el de Michael Jackson, entre otros.

La compra de Sony Group Corp sobre los derechos musicales de Pink Floyd, se une a la serie de transacciones que ha realizado la compañía nipona del legado artístico de grandes nombres de la música internacional.

En años anteriores, la compañía se ha hecho con los catálogos de Bob Dylan y Bruce Springsteen, por una cantidad conjunta de más de $1,000 millones de dólares.

