Didier Deschamps descartó a Mbappé en convocatoria francesa

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé no fue incluido en la convocatoria del seleccionador francés, Didier Deschamps, para los próximos compromisos de la Liga de Naciones.

Mbappé, quien se ausentó del derbi frente al Atlético de Madrid, participó brevemente en el encuentro de Champions League contra el Lille, pero aún no parece estar completamente recuperado para los duelos contra Israel (10 de octubre) y Bélgica (14 de octubre).

“Kylian no tiene una lesión grave, pero hay ciertas dudas y no quiero asumir riesgos. Aunque su problema no es serio, necesita cuidados para que su recuperación sea completa”, explicó Deschamps al anunciar la lista de convocados en una rueda de prensa recogida por EFE.

El técnico también desmintió cualquier rumor sobre una supuesta falta de compromiso de Mbappé con la selección, surgidos durante la última convocatoria.

“Aunque no estaba en su mejor momento, por razones que no detallaré, no dudo de su implicación. Acababa de unirse al Madrid y no había tenido una preparación adecuada”, afirmó.

La ausencia de Mbappé, sumada al retiro de Griezmann, abre nuevas oportunidades para que surjan líderes en el equipo, según Deschamps. El entrenador aclaró que la decisión de Griezmann de retirarse a los 33 años no tiene relación con problemas entre ambos y aseguró que, de no haber tomado esa decisión, el jugador del Atlético de Madrid habría sido convocado.

Entre los jugadores convocados para estos partidos, destacan dos del Real Madrid, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, y el defensor del Barcelona, Jules Koundé.

