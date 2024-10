Más víctimas de abuso sexual en centros de detención juvenil demandan a la Ciudad de NYC

Las denuncias sobre agresiones sexuales en centros de detención juvenil en la Gran Manzana han llenado titulares y a la demanda contra la Ciudad de Nueva York que en abril pasado presentaron más de 250 presuntas víctimas, esta semana se sumaron 168 hombre y mujeres más que pasaron por lugares como el Centro de Menores Crossroads, el Centro de Menores Horizon, Riker’s Island y el Centro de Detención de Menores Spofford.

Los ya más de 425 denunciantes, representados por la firma Levy Konigsberg LLP, alegan haber sido objeto de abuso sexual perpetrado por miembros del personal de los centros de detención de menores en Brooklyn y El Bronx.

“Tenía 16 años cuando me enviaron al Centro de Menores Horizon en El Bronx, donde fui abusada por Natalie Medford. Esas experiencias me marcaron para siempre. Desde entonces, he luchado con problemas de salud mental, pero hoy estoy aquí más fuerte que nunca para exigir justicia, para mí y para los cientos, si no miles, de sobrevivientes que fueron víctimas de abusos cuando eran niños”, aseguró Rashawn Jones, una de las nuevas demandantes, durante una conferencia de prensa en la sede de la Administración Municipal.

“Esto nunca debería haberme pasado a mí ni a ningún niño, independientemente de la infracción que nos llevó allí. Nuestros jóvenes merecen algo mejor. La Ciudad debe erradicar el mal en estas instalaciones y poner fin a esta sórdida cultura de abuso; es hora de hacer lo correcto y evitar que estos pedófilos abusen de nuestros más vulnerables”, aseveró.

Jerome Block, miembro del bufete de abogados Levy Konigsberg, exigió a la Administración Municipal que tome cartas en el asunto no solo para reparar los daños sufridos por los demandantes sino para garantizar que los abusos sexual no ocurran más en los Centros de detención juvenil.

“Estamos en las escaleras de la Alcaldía con los demandantes sobrevivientes de abuso sexual en centros de detención juvenil para que nos escuchen, que nos crean y, lo más importante, para que las instituciones que permitieron que ocurriera este atroz abuso sexual rindan cuentas”, dijo el defensor. “Ya es suficiente y se debe hacer algo. Ya hemos presentado más de 400 casos de hombres y mujeres que sufrieron abuso sexual en centros de detención juvenil de la ciudad de Nueva York. La ciudad y su sistema juvenil quebrado deben rendir cuentas”.

Block agregó que el abuso sexual es algo “institucionalizado” en la Gran Manzana y mencionó que existe una “cultura del secreto”, que sigue dejando vulnerables a menores de edad que pasan por los centros de detención de la Ciudad.

“No hay evidencia de que la Ciudad haya hecho nada para arreglar sus procedimientos para garantizar la seguridad de los niños en el sistema juvenil. Es indignante y espantoso que los perpetradores de este horrible abuso sexual sean los mismos miembros del personal adulto que se suponía que debían mantener a los niños a salvo”, advirtió el defensor. “Nuestros clientes quieren justicia, rendición de cuentas y que se ponga fin al abuso sexual en los centros de detención juvenil de la ciudad de Nueva York”.

Las demandas presentadas se basan en la Ley de Protección de Víctimas de Violencia de Género, recientemente enmendada, que permite a las víctimas reclamar daños y perjuicios a sus abusadores y a las instituciones que permitieron el abuso. En el 2022 se creó un plazo de dos años más que termina el 1 de marzo de 2025 para que los sobrevivientes presenten demandas civiles incluso si han pasado años o décadas desde que ocurrió el abuso.

Cynthia Godsoe, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de Brooklyn y exabogada de niños y jóvenes puestos bajo el sistema judicial de Nueva York, manifestó que tras los daños sufridos por cientos de víctimas que debían haber sido protegidas por el personal y no abusados, urge que se les haga justicia y que se impulsen medidas para ponerle fin a ese delito.

“Estos casos de abuso son particularmente atroces porque les sucedieron a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, los niños, que fueron separados de sus familias y puestos bajo la custodia y el cuidado de agentes de la ciudad encargados de su seguridad y bienestar en virtud de la ley parens patriae”, dijo la experta. “Darle a estos sobrevivientes la oportunidad de buscar justicia y sanación es muy importante, como lo es hacer cambios sistémicos en los sistemas legales de hogares de acogida y de menores en la ciudad de Nueva York para garantizar que los niños no vuelvan a ser víctimas”.

En la demanda se advierte que muchos de los sobrevivientes de abuso sexual fueron víctimas de perpetradores reincidentes, y se reclama que la Ciudad de Nueva York permitió el abuso sexual permanente por parte de trabajadores como Natalie Medford, ex miembro del personal de Horizon, a quien se acusa de abusar de al menos 13 personas.

“Este es un momento crítico para la rendición de cuentas y la reforma de nuestro sistema legal penal. Las fallas sistémicas, que incluyen el encarcelamiento excesivo y la falta de supervisión y rendición de cuentas en nuestros centros de detención juvenil, han permitido que el abuso por motivos de género persista y prolifere”, dijo el presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso. “Nuestra responsabilidad es crear entornos más seguros y protecciones más sólidas para quienes están bajo el cuidado de nuestra ciudad. Me comprometo a trabajar con mis colegas para garantizar que cada sobreviviente de abuso sexual tenga un camino hacia la verdadera justicia”.

La concejal Carlina Rivera, condenó que en instituciones como Crossroads y Horizon, destinadas a ser lugares de rehabilitación, se infligieron “atrocidades” contra internos cuando eran más vulnerables y estaban en plena formación.

“Los jóvenes merecen la oportunidad de estar conectados con servicios y mentores que los ayuden a encaminar sus vidas y perseguir sus sueños. El trauma sexual vive con una persona toda su vida e impacta cada aspecto de su identidad”, dijo la legisladora municipal, copatrocinadora de la ley que creó una ventana de dos años para la ley de violencia motivada por género para que los sobrevivientes pudieran presentarse y exigir cuentas a las instituciones que los perjudicaron.

Emily Miles, directora ejecutiva de la Alianza de la Ciudad de Nueva York contra la Agresión Sexual, destacó que el trauma del abuso sexual, especialmente cuando ocurre a temprana edad, tarda años en procesarse antes de que muchas víctimas puedan comenzar el proceso de denunciar el daño que se les hizo.

“Para aquellos que enfrentan el trauma agravado del abuso mientras están encarcelados, el proceso puede llevar aún más tiempo”, dijo la defensora. “Las ventanas de observación, como las que se ofrecen a través de la Ley de Protección de Víctimas de Violencia de Género y la Ley de Víctimas Infantiles, son con frecuencia la única vía disponible para que estos sobrevivientes obtengan justicia y son fundamentales para garantizar que las instituciones que permitieron deliberadamente que ocurriera esta violencia rindan cuentas”.

Al cierre de esta edición, la Administración Adams no se refirió a los reclamos ni emitió ningún comentario sobre las denuncias.

