Antonio Sinha revela cómo cambiar la mayor falla de la selección mexicana

El director deportivo de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio Naelson Sinha, decidió hablar sobre la situación que está atravesando la selección de México al considerar que es importante cambiar algunos aspectos para poder sacar al equipo de la crisis que los ha afectado durante el último año.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde detalló que tienen que priorizar el espectáculo en las canchas y no cambiar las reglas en cada momento para poder crear una identidad a cada uno de los jugadores que forman parte del Tri en sus respectivas convocatorias.

“Lo he dicho y lo seguiré diciendo, mientras no prioricemos la cancha seguiremos con problemas, no podemos estar cambiando las reglas del fútbol cada semana, cada mes o cada seis meses”, expresó.

“El fútbol es muy simple para que nosotros lo compliquemos, dentro del fútbol mexicano cuando nos dedicamos realmente a priorizar el espectáculo, que es la cancha, la selección mexicana tiene todo para seguir siendo un equipo prometedor de conseguir cosas. El problema es que si no priorizamos la cancha seguiremos con muchos problemas”; agregó Sinha.

Perspectiva de Berterame

Sinha también habló sobre las cualidades que tiene el atacante de Rayados de Monterrey, Germán Berterame, quien fue convocado para la selección mexicana luego de ser naturalizado unas semanas antes.

“Me parece que es un tipo competitivo que en Monterrey ha marcado cierta diferencia. Después esa parte de nacionalizado sí va a tener que encontrar su espacio dentro del día a día de la selección. Ojalá y sea bien recibido porque solo así va a rendir lo que pueda rendir en Monterrey”, expresó Sinha.

“Sí, yo solo tengo palabra de agradecimiento a todos y cada uno de los que tuve como compañeros. A mí me recibieron muy bien y me mantuvieron a lo largo de los años como uno más, nunca hubo una diferencia”, agregó Sinha.

