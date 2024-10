Tiago Volpi se rinde ante Memo Ochoa: “Es un referente”

El portero de los Diablos Rojos del Toluca, Tiago Volpi, afirmó que la selección mexicana no tendría ningún problema con un llamado del guardameta Guillermo ‘Memo’ Ochoa al considerar que es una de las máximas figuras históricas del Tri y siempre ha dado lo mejor de sí para poder defender sus colores.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista para TUDN, donde destacó que el Memo siempre ha sido un referente para la selección mexicana; asimismo sostuvo que él es una de sus máximas inspiraciones luego de haber recibido la naturalización para poder buscar un cupo dentro del equipo de Javier Aguirre.

“Ochoa siempre cuando está con la playera de la selección es un referente, no lo conozco personalmente, pero lo que veo de afuera es un tipo que se ha entregado al máximo por su país y si él está jugando en el alto nivel y se siente bien, yo creo que la portería de México siempre va a ser bienvenida para él por todo lo que ha hecho en los mundiales y en tantas veces que ha representado a la selección y creo que el propio cuerpo técnico lo sabe y por eso lo llaman, porque tiene jerarquía e incluso puede ayudar mucho a los jóvenes porteros”, expresó.

Apuesta por un cupo

El guardameta brasileño también destacó el arduo trabajo que ha realizado desde su naturalización para poder ser considerado como uno de los mejores en la Liga MX y por ese motivo sostuvo que espera ser considerado en algún momento por el entrenador mexicano para ayudarlos en su camino al Mundial de 2026.

“En diciembre si dios quiere voy a ser un mexicano más estamos en el trámite de naturalización, tengo una hija mexicana, son prácticamente siete años viviendo en el país, soy muy feliz y me daría mucho orgullo decirle a la gente que soy mexicano. Este tema de cuando se habla yo siempre digo que soy muy agradecido con todas las personas que mencionan mi nombre en la selección porque al final yo creo que esto es una prueba de que al final en todos estos años he hecho bien las cosas, pero creo que hoy en la portería no hace falta que se naturalice un portero extranjero para que vaya a la selección”, resaltó.

“Yo veo a Malagón cada día en un nivel más extraordinario, los dos últimos años de él han sido muy buenos, veo a ‘Tala’ Rangel de Chivas con un potencial grandísimo, el propio Julio González que ha jugado la Copa América lo hizo muy bien y a Tapia en Tigres es un joven con mucha proyección”, concluyó Tiago Volpi.

