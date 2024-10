Así se jugará la Serie Divisional de la MLB: encuentros, horarios y dónde ver en EE.UU.

Los playoffs de las Grandes Ligas continúan su desarrollo y una vez terminada las Series de Comodín. Ya se conocen los enfrentamientos para las Series Divisionales rumbo al campeonato de la temporada 2024.

Estas series iniciarán el próximo 5 de octubre y se disputarán al mejor de cinco encuentros. A diferencia de las Series de Comodín que fueron a tres encuentros y las Series de Campeonato y Serie Mundial que se disputan al mejor de siete encuentros.

Con los enfrentamientos listo estos son los choques que tendrán los playoffs en las Series Divisionales.

Liga Nacional

Empezando por el viejo circuito por un lado están los New York Mets quienes avanzando desde el último lugar del Comodín eliminaron a los Milwaukee Brewers, campeones de la División Central de la Liga Nacional, para meterse en la Serie Divisional.

El rival del equipo de Queens serán los Philadelphia Phillies. Con quienes también comparten división, esta serie iniciará con dos encuentros en el Citizens Bank Park, luego otros dos en el Citi Field de Nueva York y si es necesario un quinto juego para definir, se jugará nuevamente en Philadelphia.

Juego 1 Mets vs. Phillies: 5 de octubre, 4:08 ET (FOX)

Juego 2 Mets vs. Phillies: 6 de octubre, 4:08 ET (FOX)

Juego 3 Phillies vs. Mets: 8 de octubre, hora a definir (FOX, ESPN)

Juego 4 Phillies vs. Mets: 9 de octubre, hora a definir (FOX, ESPN)

Juego 5 (de ser necesario) Mets vs. Phillies: 11 de octubre, hora a definir (FOX, ESPN)

También en la Liga Nacional otros dos rivales de división se enfrentarán en la Serie. Se trata de Los Ángeles Dodgers y los San Diego Padres.

Juego 1 Padres vs. Dodgers: 5 de octubre, 8:38 ET (FOX)

Juego 2 Padres vs. Dodgers: 6 de octubre, 8:03 ET (FOX)

Juego 3 Dodgers vs. Padres: 8 de octubre, hora a definir (FOX, ESPN)

Juego 4 Dodgers vs. Padres: 9 de octubre, hora a definir (FOX, ESPN)

Juego 5 (de ser necesario) Padres vs. Dodgers: 11 de octubre, hora a definir (FOX, ESPN)

Liga Americana

Por otro lado en la Liga Americana los Detroit Tigers buscarán seguir dando la sorpresa cuando se enfrenten a los Cleveland Guardians.

Juego 1 Tigers vs. Guardians: 5 de octubre, 1:08 ET (TBS)

Juego 2 Tigers vs. Guardians: 7 de octubre, 4:08 ET (TBS)

Juego 3 Guardians vs. Tigers: 9 de octubre, hora a definir (TBS)

Juego 4 Dodgers vs. Padres: 10 de octubre, hora a definir (TBS)

Juego 5 (de ser necesario) Padres vs. Dodgers: 12 de octubre, hora a definir (TBS)

Por últimos los New York Yankees, quienes buscarán volver a jugar una Serie Mundial 15 años después, se enfrentarán a otro equipo que dio la sorpresa. Pues los Kansas City Royals volvieron a unos playoffs luego de nueve temporadas de ausencia.

Juego 1 Royals vs. Yankees: 5 de octubre, 6:38 ET (TBS)

Juego 2 Royals vs. Yankees: 7 de octubre, 7:38 ET (TBS)

Juego 3 Yankees vs. Royals: 9 de octubre, hora a definir (TBS)

Juego 4 Yankees vs. Royals: 10 de octubre, hora a definir (TBS)

Juego 5 (de ser necesario) Royals vs. Yankees: 12 de octubre, hora a definir (TBS)

