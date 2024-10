Hinchas del City desplegarán tifo para que Guardiola no se vaya del club

La afición del Manchester City tiene planeado desplegar una pancarta en apoyo a Pep Guardiola durante el partido de este sábado contra el Fulham, pidiéndole que continúe como técnico del equipo más allá del final de su contrato, que vence este verano.

Un grupo de hinchas ha recaudado mil libras (poco más de $1,300 dólares) para financiar la creación de la pancarta, con el objetivo de persuadir al entrenador para que renueve su compromiso con el club.

Ante este gesto de los seguidores, Guardiola expresó su agradecimiento y les sugirió no gastar el dinero en la pancarta, mencionando: “Tienen que pasarme la factura y pagaré la pancarta. No quiero que se gasten el dinero en eso. ¿Qué puedo decir? Se lo agradezco mucho, me enamoré del club desde el primer día que llegué. Lo que va a pasar, pasará”.

El técnico español está a punto de completar su novena temporada en el Manchester City, con su contrato terminando el próximo 30 de junio, y hasta el momento no ha mostrado indicios claros de que esté dispuesto a extender su vínculo con el equipo.

Su posible salida este verano podría coincidir con la resolución del caso de los 115 cargos relacionados con violaciones al ‘fair play’ financiero que enfrenta el club. Además, se ha especulado con la posibilidad de que Guardiola pudiera ocupar un puesto en la selección inglesa, que actualmente cuenta con un entrenador interino tras la salida de Gareth Southgate al término de la Eurocopa.

Sigue leyendo:

–Luis Enrique y su arenga a Mbappé: Tienes que ser “tan hijo de p…” como Michael Jordan

–Paraguay será sede en 2025 del Congreso de la FIFA

–Detienen a futbolista danés tras robar en un supermercado un cartón de vino y una sopa de sobre