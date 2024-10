Roy Jones Jr. revela el punto débil de Beterbiev para enfrentar a Bivol

El antiguo campeón mundial de boxeo, Roy Jones Jr., consideró que a pesar de la fuerte pegada que posee Artur Beterbiev, el peleador tiene varios puntos débiles que podrían ser aprovechados por Dmitry Bivol en su próximo enfrentamiento para unificar sus cinturones.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para talkSPORT, Jones Jr. aseguró que Beterbiev tiene grandes posibilidades de quedarse con la victoria el próximo 12 de octubre debido a que es una de las figuras con más fuerza en la actualidad y eso lo ha demostrado a lo largo de su carrera.

“Porque Beterbiev es un pegador, si puede conectar a Bivol, lo noqueará seguro. Para mí, Beterbiev es uno de los mejores pegadores libra por libra que este deporte ha visto jamás. Si puede lastimar a Bivol con sus golpes, si puede pescarlo, entonces tiene una oportunidad”, expresó.

Es importante resaltar que Beterbiev tiene un 100% de efectividad de nocaut debido a que sus 20 combates los ha logrado con una contundente victoria por esta vía; a pesar de eso detalló la debilidad que posee y que podría afectar su capacidad en el cuadrilátero.

“Lo que la gente no se da cuenta es que Beterbiev ha estado en la lona tres o cuatro veces ya (dos en realidad). Esa suele ser la debilidad de los pegadores fuertes, no asimilan tan bien como golpean, enfatizó el peleador.

Jones resaltó que a pesar de todo eso su capacidad para ser noqueado fácilmente se convierte en su mayor problema y una muestra de esto han sido las derrotas que ha sufrido, en la que todas ha terminado en la lona.

“Así que cuando hay un pegador excepcional, como Julian Jackson, Gerald McClellan lo venció, Mike McCallum lo venció. Él (Jackson) era un gran pegador, pero estos chicos no le ganan por decisión, lo noquean. Porque él da un buen golpe, pero no recibe un buen golpe. Si has estado en la lona tantas veces en veinte peleas, hay un problema ahí”, concluyó.

