Chilavert apoyó a Suárez en declaraciones contra Bielsa: “Se cree más importante que los jugadores”

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert se unió a la controversia en torno a la selección de Uruguay, después de unas declaraciones polémicas de Luis Suárez para el DT argentino Marcelo Bielsa.

Chilavert no dudó en respaldar al delantero uruguayo y recordar sus propios roces con “el Loco” en el pasado.

El exarquero, reconocido por su carácter fuerte y su franqueza a la hora de opinar, no se anduvo con rodeos a la hora de criticar al rosarino. En una entrevista con Radio Ñandutí, el ex Vélez Sarsfield y la selección de Paraguay se hizo eco de las palabras del Pistolero y relató sus propias experiencias con el entrenador durante su etapa gloriosa en el fútbol argentino.

“Siempre se pelea con los líderes, no le gustan las figuras porque la figura es él”, disparó Chilavert, recordando con amargura las tensiones vividas en el club de Liniers a fines de los 90.

El exfutbolista contó que, durante la pretemporada de 1998, el DT lo apartó del plantel tras un altercado. “Maltrató a un compañero y salté en su defensa. Le dije de todo en la cara de lo que pensaba de su figura. Ahí empezamos el lío. Me sacó la capitanía y me prohibió patear tiros libres”, recordó, para luego rematar: “En un partido ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy teníamos que ganar y salí igual a patear. Hice el gol y mis compañeros no me querían más abrazar porque miraban al técnico”.

La guerra dialéctica entre Chilavert y Bielsa no es nueva. El paraguayo siempre se ha mostrado crítico con el estilo de conducción del entrenador argentino, al que calificó como un “socialista con Mercedes Benz”. Según su visión, Bielsa no puede convivir con jugadores de carácter porque necesita demostrar su liderazgo frente a los más jóvenes. “Por algo no dirige en los grandes clubes de Europa. Siempre buscó equipos de mediana categoría porque a los chicos los puede maltratar y eso con los más experimentados es imposible”, sentenció el ex arquero.

“De la Copa América tengo un libro para contar, hubo compañeros que se plantearon no jugar más en la Selección. A Canobbio, lo banco en lo que sucedió porque es entendible, bastante se contuvo y es normal. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Un jugador que está entre los 26 de la Copa América no puede hacerlo partícipe como si fuese un sparring. Molesta. Es una falta de respeto absoluto”, fue una de las bombas que lanzó Suárez contra Bielsa.

En contra partida, el ex Leeds recibió el respaldo de un ex dirigido, como Claudio Husaín. “Yo a Bielsa lo tuve cinco años, uno en Vélez y cuatro en la Selección Argentina. Salvo que haya cambiado, pero tiene que haber cambiado terriblemente, ser otra persona, es imposible que trate mal a la gente que trabaja en el predio. No lo pienso solo yo, lo pueden decir los chilenos también. Es imposible, te firmo un cheque en blanco”, recalcó el Turco.

“Es muy vehemente, generalmente cuando no salen los resultados utiliza palabras muy ofensivas”, concluyó Chilavert, dejando en claro que, para él, Bielsa siempre será un técnico complicado para manejar grupos de alta competencia.

