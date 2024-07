Marcelo Bielsa en problemas con Conmebol: reportan investigación por explosivas declaraciones en Copa América

Las explosivas declaraciones de Marcelo Bielsa en una de sus últimas ruedas de prensa en la Copa América 2024 que se disputó en Estados Unidos, parece haberle pasado factura. Diversos medios de comunicación en Uruguay informaron sobre la apertura de un expediente por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) habrían recibido una notificación de vía correo electrónico, donde se les informa sobre una investigación contra el director técnico argentino por sus duras críticas.

Hasta el momento se desconoce si la Conmebol hará oficial la apertura del expediente y si Bielsa recibirá algún tipo de sanción. Cabe recordar que al término de las semifinales que los charrúas pierden con Colombia, familiares de los jugadores de la selección celeste estaban siendo presuntamente incordiados por fans colombianos.

Esto generó que los futbolistas subieran a las gradas y se terminará formando una especie de batalla campal entre hinchas y jugadores. Posteriormente, en la rueda de prensa por el partido del tercer lugar ante Canadá, Bielsa explotó.

El veterano entrenador acusó a la Conmebol de mentirosa, corrupta e ineficaz. Esto, con respecto a la organización, la seguridad y el estado del césped.

“Todo una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro de que nos han mentido. Este fue un país capaz de armar el ‘Fifagate’ y ahora les echan la culpa a los jugadores”, dijo en su momento.

“Cuando Estados Unidos sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el ‘Fifagate’ con el FBI, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada. Esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, no hay de lo que quejarse. Lo que no se puede seguir engañando es que las canchas están perfectas. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente y decir que es una cuestión visual”, agregó.

En caso de que Marcelo Bielsa enfrente alguna sanción administrativa, deberá cumplirla para los siguientes partidos de Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de 2026.

