Dani Carvajal se marcha entre lágrimas del triunfo del Real Madrid

Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid y la selección española, abandonó en camilla el terreno de juego del Santiago Bernabéu en los últimos instantes del partido que su equipo ganó al Villarreal (2-0), entre lágrimas y con claros síntomas de dolor tras una acción en la que todo apunta a que podría sufrir una grave lesión en la rodilla derecha.

Un intento de despeje entre las piernas de un rival, su compañero de selección Yeremy Pino, que bien sabe lo que pudo sentir el lateral, acabó con una patada al aire y su rodilla derecha cedió. El peor final de partido posible tras una mejoría futbolística de los de Ancelotti.

Rápidamente sus compañeros llamaron a los servicios médicos, alertados por la posible gravedad de la lesión, y Carvajal abandonó el campo en el tiempo añadido de la segunda mitad en camilla, llorando y usando la camiseta para cubrirse el rostro.

Dani Carvajal sufrió una hiperextensión de rodilla en los últimos minutos del encuentro 🚑. pic.twitter.com/g33OhaVoQ7 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 5, 2024

Nada más terminar el encuentro, Fede Valverde, uno de los goleadores del duelo, tuvo palabras para su compañero, aunque apeló a la esperanza de que sea algo no tan grave: “Una pena. Al final el resultado es lo de menos. La salud de Carva es lo que importa… Veremos qué dice en el vestuario”.

Albiol, del Villarreal, también dio su punto de vista: “Pinta mal al ver a Dani irse llorando. Esperemos que sea lo menos posible porque sabemos lo importante que es para el Real Madrid y el fútbol español. Le deseamos que sea lo menos grave posible”.

Varios minutos tras el final del duelo, Ancelotti compareció en la sala de prensa y dio su primer vistazo de la lesión, que calificó de “bastante seria”: “Parece una lesión bastante seria de rodilla. Tienen que evaluarlo en las próximas horas, el vestuario está triste, preocupado, porque ha pasado algo que ojalá no pase nunca. Pasa muchas veces por el calendario, desafortunadamente le ha pasado a un jugador muy importante para nosotros. Es un jugador fundamental para nosotros, por su experiencia, personalidad, profesionalidad… He hablado un poco con él, está triste, decepcionado, pero no hay mucho que hacer. A ver qué dicen los médicos y después a pensar en recuperarle. El doctor no me ha dicho qué lesión de rodilla es, tiene que hacer pruebas, pero es de rodilla. No cambia mucho, ojalá sea lo menos grave posible”.

No fue la única lesión de la noche, aunque la de Vinicius fue mucho más leve: se fue dolorido el brasileño en el hombro derecho. “Está bloqueado, ha tenido un problema en al cervical, está totalmente bloqueado, dolido. Le van a hacer pruebas en las próximas horas”, comentó Ancelotti en sala de prensa.

Seguir leyendo:

FIFA abre mercado de pases especial para el Mundial de Clubes 2025

Chilavert apoyó a Suárez en declaraciones contra Bielsa: “Se cree más importante que los jugadores”

Cristiano Ronaldo deslumbra con el Al Nassr