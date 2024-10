Marie Claire Harp y la causa por la que le dio el anillo a José Manuel Figueroa

Marie Claire Harp ha compartido detalles sobre su reciente separación de José Manuel Figueroa, con quien tuvo una relación intermitente durante más de dos años. En una rueda de prensa, la presentadora reveló que decidió devolverle el anillo de compromiso al cantante, considerando que era lo justo tras finalizar definitivamente su relación.

“Los anillos de compromiso dependen de cada persona, o sea, depende de cada mujer. Yo, por ejemplo, lo regresé porque siento que eso fue un anillo que a mí me dieron con el compromiso de casarnos. Entonces, si no hay un compromiso, si no existió esa promesa, entonces regrésalo, ¿no? Así. Desde el primer momento en el que decidí que ese compromiso no iba a ir para ninguna parte, le hice saber dónde estaba el anillo y ya”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

Aunque la ruptura le causó dolor en su momento, Marie Claire ha expresado su deseo de dejar atrás esa etapa de su vida. En cuanto a su situación sentimental actual, la conductora, originaria de Venezuela, ha afirmado que se encuentra soltera, pero no cierra la puerta a una nueva relación, siempre y cuando su posible pareja cumpla con ciertas cualidades.

“Ha sido muy doloroso, la verdad, fue ya hace casi un año que nos separamos, entonces creo que ya eso hay que borrar y cuenta nueva. Abrirse a las energías y ya no pensar, ya no hablar, ya no decir, y que entre lo que tenga que entrar”, mencionó.

La pareja se conoció cuando Marie Claire llevaba cinco meses en México; desde el principio, destacó el trato caballeroso y atento que José Manuel siempre tuvo con ella. Con esta nueva etapa, la presentadora busca enfocarse en su bienestar personal y en las oportunidades que le depara el futuro.

“De primer momento, uno hace todo lo posible por quizás rescatar la relación o algo así, pero no se pudo… la verdad es que yo quisiera ya no hablar de él, o sea, carpetazo“, agregó frente a los reporteros.

Sigue leyendo:

· Marie Claire Harp reacciona a los cambios que hicieron en ‘La Casa de los Famosos México 2’

· Marie Claire Harp mantendrá “guardaditas” las cosas por las que no sigue con José Manuel Figueroa

· Marie Claire Harp tras polémica con Julián Gil y Valeria Marín: “Tenemos una relación abierta”