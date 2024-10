Mamá de Selena Gómez revela que extraña su vida junto a su hija antes de la fama

La madre de Selena Gómez, Mandy Teefey, reveló en una reciente entrevista añorar la vida que compartía junto a su hija antes de que esta se convirtiera en una de las artistas más reconocidas y con mayor impacto a nivel internacional.

De acuerdo con lo revelado por la también empresaria de 48 años, al medio Glamour para su número de Mujeres del Año 2024, solía llevar a cabo una serie de sencillas acciones con Selena que la hacían muy feliz.

Solíamos ir a Target y pasar el rato yendo de compras y hacer tonterías, pero eso ya no se puede hacer” Mandy Teefey – Mamá de Selena Gómez

En la misma plática, Teefey también reveló que antes del estrellato de la actriz de 32 años, solían visitar juntas Disney World. Sin embargo, hoy en día, le es imposible disfrutar este parque, al igual que el resto de la gente, debido al gran número de personas que van detrás de su hija.

Selena Gomez and her mother Mandy Teefey co-founded WonderMind, a mental health ecosystem providing resources and support. pic.twitter.com/DSQ4yJgxuk — Selena Gomez India (@SelenaGmzIN) April 29, 2024

Tienes que ir por detrás, donde están todas las cosas mecánicas, y realmente no puedes recorrer el parque. Te lo pierdes” Mandy Teefey – Mamá de Selena Gómez

¿Cómo inició la carrera de artista de Selena Gómez?

Respecto al inicio de la carrera de Gómez en el mundo del espectáculo, la misma Teefey reveló, en una entrevista previa al medio The New York Times, que su hija quedó encantada de este medio durante uno de los ensayos en los que la cantante la acompañó: “Fue a uno de mis ensayos conmigo y se quedó sentada todo el rato, sin moverse.

De acuerdo con Mandy, lo anterior se hizo totalmente visible cuando la misma Selena le aconsejó que realizara su siguiente ensayo de otra manera: “De camino a casa se quedó callada y me dijo: ‘sabes, mamá, sería más gracioso si lo hicieras así’, y pensé: ‘oh, no, será actriz’”.

Actualmente, y con más de 20 años de trayectoria, Gómez se ha convertido en una de las cantantes y actrices más reconocidas del medio. Lo anterior quedó demostrado durante los últimos años gracias a su involucramiento, también como productora, en importantes producciones como “Only Murders In The Building”, “Wizards Beyond Waverly Place”, “13 Reasons Why”, entre otras.

Aunado a lo anterior, y durante este mismo año, la intérprete de “Ice Cream” estaría cerca de obtener su primera nominación al Oscar gracias a su actuación en la cinta “Emilia Pérez”, en donde da vida a la esposa de un líder del narcotráfico en México.

Respecto a su vida como empresaria, la estadounidense se convirtió, en semanas anteriores, en billonaria gracias a su marca Rare Beauty.

Continúa leyendo:

VIDEO: Selena Gómez explota contra sus detractores tras revelar sus problemas de salud

Justin Bieber buscaría “reconciliarse” con Selena Gómez tras el nacimiento de su hijo

Selena Gómez se convierte en multimillonaria gracias a su marca Rare Beauty