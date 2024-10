Omar Chávez ataca a Misael Rodríguez por dejarlo plantado: “Me tuvo miedo”

Camino a ser una de las polémicas del año en el boxeo. Omar Chávez contó su versión de los hechos y respondió con un feroz ataque a Misael Rodríguez, a quien acusó de cobarde y tenerle miedo por dejarlo plantado y cancelar la pelea que tenían en Hidalgo, Pachuca.

“Duré dos meses entrenado para que ahora este vato cul** se vaya. Deberían demandarlo y no dejarlo pelear más. Es una falta de respeto. ‘El Chino’ Rodríguez me tuvo miedo. Que diga la verdad. Miedoso”, expresó.

Minutos antes de subir al cuadrilátero, Rodríguez y Chávez se enzarzaron en una fuerte polémica. ¿La razón? Al parecer, Chávez no quiso cumplir con una regla que establecía que debía pesarse minutos antes de la pelea.

Por este motivo, ‘El Chino’ Rodríguez abandonó el recinto. El hijo de Julio César Chávez subió al cuadrilátero, cogió un micrófono de TV Azteca y contó su versión de los hechos al público.

“La verdad es que esto en shock porque no sé qué pasó. Nunca me había pasado esto. Estuve dos meses entrenando en La Malinche, vengo doy el peso, cumplo con todo lo que la Comisión me pide, me subo al ring, veo a todo el público y se me hace una falta de respeto para ustedes”, inició.

“Yo siempre cumplo mis compromisos. Aquí estoy en el ring. Si ‘El Chino’ se fue, eso no es mi culpa. Les pido una disculpa”, sentenció.

“No me quería volver a pesar”

Posteriormente, ya en camerinos, Omar agarró su teléfono y grabó videos para sus redes sociales donde contaba su versión de los hechos. El mexicano reconoció que no quería pesarse porque la Comisión Mundial de Boxeo establece que solo debe hacerse el día del pesaje.

“No me quería volver a pesar porque el Consejo Mundial de Boxeo dice que te tienes que pesar nada más el día del pesaje. Lo volví a hacer, me pesé otra vez para que no hubiera excusa y cuando salí otra vez al ring, ‘El Chino’ Rodríguez ya no estaba. Estoy decepcionado”, aseguró.

Omar Chávez explica porque el Chino Rodríguez lo dejó plantado en el ring. @OmarChavezBox @Jcchavez115 pic.twitter.com/CTsSI9TiyX — Boxeo Inmortales (@BoxeoInmortales) October 6, 2024

Acto seguido, atacó duramente a Rodríguez, acusándolo de cobarde y sugiriendo incluso demandas para que no vuelva a subirse más nunca a un ring. Un escenario que ya su padre planteó. Julio César Chávez fue el primero en subir video y dar explicaciones de lo sucedido. La leyenda planteó a los promotores que no contraten más a Misael.

“No sé qué decirle a la gente que compró boleto. Pinch* ‘Chino’ cul** tan bravo que se la tiró en la conferencia (…) estamos en shock. No sabemos qué pasó, se fue ‘El Chino’”, insistió Omar.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez explotó contra Misael Rodríguez por cancelar pelea con su hijo

· Misael Rodríguez publica pruebas del polémico pesaje y responde a Julio César Chávez y su hijo

· Julio César Chávez le manda emotivo mensaje al ‘Toro’ Valenzuela