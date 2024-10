Lo trajo enamorada a EE.UU., pero él terminó la relación tras recibir la green card

Una historia de amor que comenzó en redes sociales y traspasó fronteras terminó en una amarga denuncia de fraude migratorio. Laura, una mujer hispana residente en California, aseguró que fue víctima de un engaño por parte de su esposo, un hombre de India a quien conoció en Facebook hace más de una década y con quien se casó en ese país bajo las tradiciones de su familia.

Ellos mantuvieron una relación a distancia durante casi 10 años.

A lo largo de ese tiempo, Laura viajó múltiples veces a India y Dubái para estar con él mientras avanzaban los trámites migratorios necesarios para traerlo a Estados Unidos, según narró la mujer en una entrevista con Univision.

Una deuda de $100,000 dólares

Durante ese proceso, se endeudó enormemente, acumulando alrededor de $100,000 dólares en tarjetas de crédito para poder visitarlo y mantener la relación.

“Lo conocí hace aproximadamente 12 años. Él me mandó una solicitud de amistad en Facebook y mantuvimos una amistad por dos años. Me llamaba todos los días, era una persona maravillosa”, contó.

Luego de varios viajes a India, ella aceptó casarse con él, convencida de que había encontrado al amor de su vida. Incluso, medios locales compartieron la historia, que destacaba cómo Laura viajó “del otro lado del mundo” para conocer a su esposo.

Pero el amor que parecía sólido se derrumbó cuando él finalmente se mudó a California en septiembre de 2023, tras recibir su green card. Según relata Laura, todo cambió a partir de ese momento.

“No era tan atento, no era cariñoso y era demasiado cortante”, comentó.

A pesar de sus largas jornadas laborales de hasta 16 horas, asegura que su esposo pasaba los días en el sofá, viendo Netflix o hablando con amigos, sin mostrar interés en la relación.

La situación empeoró cuando Laura lo confrontó, sospechando que solo se había casado para obtener sus documentos de residencia en Estados Unidos.

“Me dijo en mi cara que su única intención era venir a este país, trabajar y luego regresar a India”, confesó Laura, quien quedó devastada al descubrir que había sido utilizada.

Tiene siete meses de embarazo

Ahora, la mujer asegura que tiene siete meses de embarazo y que él ni siquiera se ha preocupado por conocer si el bebé está bien o cuál es su sexo: “Ni siquiera me ha llamado para preguntar sobre el bebé. No sabe si viene bien, ni siquiera conoce su sexo, y no le importa en lo absoluto”.

Frente a esta situación, ella presentó una carta ante el Departamento de Inmigración para denunciar lo que considera un caso claro de fraude migratorio.

“Voy a criar un hijo sin padre, él obtuvo sus papeles, ahorita está tranquilo, trabajando, juntando su dinero. Quizás va a regresar a la India, pero desafortunadamente mi hijo va a crecer sin un padre y es algo que me va a marcar para toda la vida”, expresó Laura.

Univision señala en su reportaje que el esposo negó las acusaciones y que se defendió: “Después de 10 años de matrimonio, ¿cómo es que hubo fraude?”.

