Polémica con el VAR del fútbol italiano: “Esto no es fútbol”

La séptima jornada de la Serie A estuvo marcada por la polémica en dos partidos debido a las decisiones arbitrales y el uso del VAR.

En el duelo entre Fiorentina y Milan, que terminó con victoria para los primeros por 2-1, se señalaron tres penaltis, dos a favor del Milan. Mientras tanto, en el partido entre Monza y Roma, que finalizó en empate 1-1, no se pitó un penalti claro sobre el jugador italiano Tommaso Baldanzi, lo que generó una gran controversia.

A pesar de haber sido favorecido con dos penaltis, el técnico portugués Paulo Fonseca fue tajante en sus críticas hacia el uso del VAR esta temporada. Fonseca expresó su frustración al afirmar que “esto no es fútbol“, haciendo referencia a que los árbitros sancionan cualquier mínimo contacto.

“No quiero hablar del arbitraje. Yo amo el fútbol y no quiero contribuir a este circo. Cada cosa, cada contacto es penalti. No digo solo con el Milan, a favor o en contra, sino con todos. Esto no es fútbol”, declaró el técnico tras finalizar el partido en una entrevista con DAZN.

Curiosamente, ninguno de los tres penaltis sancionados en ese encuentro terminó en gol. El portero francés Mike Maignan detuvo el penalti ejecutado por Fiorentina, mientras que el español David De Gea se lució al atajar los dos penales lanzados por el francés Theo Hernández y el inglés Tammy Abraham, ambos jugadores del Milan.

Por su parte, el Roma también expresó su inconformidad, pero por la razón opuesta. En los minutos finales del partido contra Monza, Tommaso Baldanzi recibió un pisotón evidente en el área, pero el árbitro no sancionó el penalti.

El director deportivo del Roma, el francés Florent Ghisolfi, visiblemente enfadado, no dudó en manifestar su molestia ante la prensa. “No suelo venir a hablar, pero lo que ha pasado es inaceptable, el penalti fue claro y el mundo entero lo vio”, comentó Ghisolfi a DAZN.

Además, cuestionó la falta de intervención del VAR en esa jugada decisiva: “Entiendo que el árbitro puede no verlo, pero ¿por qué no interviene el VAR? Exijo respeto, el Roma exige respeto, todo el mundo lo ha visto, queremos respeto. Baldanzi está furioso, sabe el penalti que ha sufrido”, concluyó con evidente indignación.

