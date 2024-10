Vicealcalde de Seguridad dimite ante investigaciones federales, último en dejar administración de Adams

Phil Banks III, vicealcalde de Seguridad Pública de la ciudad de Nueva York, abandonó su cargo, luego de que varios integrantes de la Administración de del alcalde Eric Adams hicieran lo propio en medio de una investigación federal.

Banks III fue jefe del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) antes dejar el cargo en el año 2014. Posteriormente, Adams lo trajo de vuelta para que sirviera como su vicealcalde.

“Hablamos ayer y volvimos a hablar esta mañana y él dijo que quiere seguir adelante con otras cosas en su vida”, expresó Adams. “Le deseo lo mejor a mi buen amigo”.

Igualmente, el hermano de Phil Banks, canciller escolar David Banks, anunció su renuncia la semana pasada, y se espera que su esposa, Sheena Wright haga lo mismo próximamente.

Si bien el alcalde dijo este fin de semana, “ella está con nosotros. Todos estos rumores. Cuando hacemos un anuncio, hacemos un anuncio. No sé de dónde salieron todos estos rumores. Pero cuando hacemos nuestro anuncio, los hacemos. Ella ha sido una vicealcaldesa increíble y esperamos que continúe haciendo el gran trabajo que hace”.

El septiembre pasado, a Phil Banks le decomisaron sus teléfonos como parte de una investigación federal sobre los contratos de la ciudad y cómo NYPD aplicaba las normas sobre la vida nocturna. A David Banks y Sheena Wright también les incautaron sus teléfonos.

El ahora exvicealcalde de seguridad, que en su entonces fue el agente uniformado de mayor rango del NYPD, renunció en 2014 al departamento durante otra controversia de corrupción en la administración anterior. Los fiscales federales de ese momento designaron a Banks como cómplice no acusado.

Por su lado, Adams se ha declarado no culpable de una acusación formal de cinco cargos que lo acusan de soborno y fraude, todavía se resiste a los llamados a renunciar a la alcaldía de la Gran Manzana, informó ABC 7 New York.

Un sondeo de Marist, supuestamente, muestra que la mayoría de los ciudadanos neoyorquinos creen que Adams debería renunciar.

La encuesta dio a conocer que el 69% de los residentes de Nueva York cree que el alcalde debería dimitir, incluyendo el 71% de los demócratas. El 80% considera que no debería presentarse como candidato nuevamente, mientras que el 30% piensa que debería culminar su mandato.

Si Adams no deja su cargo, el 63% indicó que la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, debería empezar el proceso de destituirlo, mientras que el 36% no opina que la gobernadora deba tomar tales medidas.

El sondeo de la ciudad de Nueva York es el primero que se hace desde que el alcalde fuese acusado.

“Los residentes de la ciudad de Nueva York no solo piensan que ha hecho algo ilegal, sino que creen que debería dimitir o que la gobernadora Hochul inicie el proceso para destituirlo de su cargo”, dice la encuesta.

Por su parte, Adams asegura que esos números son un reflejo de que la gente solo escucha “un lado de la historia y ahora tendrá la oportunidad de ver ambos lados de la historia”.

“Escuche, no hemos podido contar completamente nuestra versión de la conversación”, manifestó el alcalde antes de entrar en una iglesia de Brooklyn el viernes en la mañana. “Una vez que vean ambos lados de la cuestión, van a escuchar lo que he dicho una y otra vez, que no hice nada malo”.

Pese a lo que arrojó la encuesta, Adams sigue tratando de convencer a los residentes de la ciudad de que aún está capacitado para gobernar a pesar del juicio penal en curso y de las renuncias de varios integrantes destacados de su confianza.

Sigue leyendo: