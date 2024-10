Youtuber prueba todas las nuevas comidas de Costco y se vuelve viral

Costco, el gigante de los almacenes mayoristas, ha sorprendido a los consumidores canadienses con una nueva línea de productos que promete satisfacer todos los gustos.

Un video de YouTube ha llamado la atención recientemente, donde un entusiasta del supermercado, llamado Quang Tran, comparte sus opiniones sobre algunos de los artículos más novedosos que han llegado a las tiendas de aquel país. Desde una ensalada de camarones con orzo, hasta unas irresistibles galletas de chocolate, cada producto es analizado en detalle.

¿Quieres saber si vale la pena probarlos? Aquí te lo contamos.

Youtuber da su opinión respecto a las nuevas comidas de Costco

Ensalada de camarones con orzo: un sabor adquirido

Uno de los primeros productos que aparece en el video es la ensalada de camarones con orzo, un plato que mezcla camarones, pasta en forma de arroz (orzo), tomates secos y una vinagreta de acento mediterráneo. A primera vista, parece una opción saludable y refrescante para el verano, pero el sabor parece ser un tanto divisivo.

El youtuber admite que no está acostumbrado al sabor del orzo. Describe la ensalada como “extraña”, con un toque fuerte de tomate seco que opaca los otros ingredientes. Aunque la textura del orzo se asemeja a la de la pasta, el sabor no es tan atractivo como esperaba. De hecho, menciona que si este plato se encontrara en un buffet, probablemente no volvería a elegirlo. En resumen, la ensalada de camarones con orzo no parece ser el mejor producto nuevo de Costco, pero podría gustar a quienes disfrutan de sabores más audaces.

Jumbalaya: un toque picante y saludable

Otro producto destacado en el video es el jumbalaya, un plato tradicional de Nueva Orleans, hecho a base de arroz, pollo, salchichas y condimentos. Aunque el youtuber nunca había probado jumbalaya en su forma más auténtica, encuentra este producto bastante sabroso.

Describe el jumbalaya de Costco como “muy bueno” y menciona que tiene una cantidad generosa de especias, lo que lo convierte en una opción más saludable en comparación con otras versiones de este plato que suelen ser más oscuras y pesadas. Aunque no puede compararlo con el jumbalaya auténtico, siente que este es un buen intento, especialmente para quienes buscan una opción lista para comer sin demasiadas complicaciones. La base de tomate y la mezcla de especias dan al plato un sabor vibrante, con toques de pimiento y condimentos tradicionales como el “Old Bay”, popular en la cocina cajún.

Sin embargo, el influencer también menciona que sería interesante escuchar las opiniones de alguien de Nueva Orleans sobre este producto. Aunque él está satisfecho con el sabor, un experto en la gastronomía local podría tener una perspectiva diferente.

Galletas con chispas de chocolate: dulzura en cada bocado

Las galletas con chispas de chocolate de Costco son otro de los productos que destaca en el video. Estas galletas, grandes y crujientes, parecen ser una competencia directa con otras marcas populares de galletas, pero a un precio más accesible. En el video, el youtuber menciona que son ligeramente más baratas que las galletas de la famosa cadena de repostería “Crumble”, aunque tienen un tamaño similar.

Al probar las galletas, se da cuenta de que son muy dulces, algo que puede ser un punto a favor o en contra, dependiendo del gusto de cada persona. Si eres amante de las galletas extremadamente dulces, este producto te encantará. Sin embargo, si prefieres algo más equilibrado, tal vez no sea la mejor opción.

A pesar de su dulzura, Quang Tran menciona que estas galletas ofrecen una excelente relación calidad-precio y que probablemente las volvería a comprar por su tamaño y el sabor indulgente que ofrecen. En comparación con otras marcas, las galletas de Costco salen ganando, sobre todo por su precio.

Pollo rostizado de Costco: el favorito indiscutible

Es difícil hablar de Costco sin mencionar uno de sus productos más icónicos: el pollo rostizado. Este pollo, que ha ganado la lealtad de muchos clientes a lo largo de los años, sigue siendo uno de los mejores artículos disponibles en la tienda, según el video.

El youtuber no escatima en elogios al describir el pollo asado de Costco. Afirma que es “celestial” y que ninguna otra tienda de comestibles ofrece un pollo asado que se le compare en sabor, jugosidad y precio. Mientras muchas personas han optado por cocinar en casa para ahorrar dinero, el pollo rostizado de Costco sigue siendo una opción imbatible para quienes buscan una comida rápida y deliciosa sin tener que romper el banco.

Aunque algunos usuarios en línea han comentado sobre la reciente decisión de Costco de vender su pollo en bolsas en lugar de contenedores, el influencer señala que esta práctica ya es común en algunas áreas y no afecta en absoluto la calidad del producto.

Las frutas de temporada de Costco: una delicia para cada epoca del año

El video también dedica un momento a celebrar la llegada de las frutas de verano a Costco. Entre las favoritas del influencer están las cerezas de California, una opción fresca y jugosa ideal para combatir el calor.

Sin embargo, menciona que las cerezas que probó no estaban en su punto óptimo de dulzura, algo común en las primeras semanas de su temporada. Según su experiencia, las cerezas suelen estar más dulces unas 2 semanas después de su primera aparición en Costco, por lo que recomienda esperar un poco para obtener el mejor sabor.

Además de las cerezas, el youtuber también elogia otras frutas de verano disponibles en Costco, como los duraznos, las sandías y las moras, que suelen estar disponibles en grandes cantidades y a precios competitivos.

¿Valen la pena los nuevos productos de Costco?

En conclusión, los nuevos productos de Costco en Canadá han generado reacciones mixtas. Si bien algunos, como el pollo asado y las galletas de chocolate con doble chispas, son claros ganadores, otros, como la ensalada de camarones con orzo, pueden no ser del agrado de todos.

Para los fanáticos de Costco, probar estos nuevos productos puede ser una experiencia interesante, pero como siempre, la decisión final dependerá de los gustos personales.

