Murió a los 82 años Leo Beenhakker, exentrenador de Real Madrid, Club América y Chivas

El luto embargó al mundo del fútbol este jueves. La leyenda neerlandesa y exentrenador del Real Madrid, Club América y Chivas del Guadalajara, Leo Beenhakker falleció a los 82 años tras enfrentar por varios meses algunos problemas de salud.

La mañana de este 10 de abril, diversos medios de Países Bajos informaron sobre su fallecimiento. En redes sociales, el Real Madrid emitió un comunicado de despedida a uno de sus entrenadores históricos.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Leo Beenhakker, histórico entrenador del Real Madrid que dirigió a nuestro equipo entre 1986 у 1989, y en 1992 (…) expresamos sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus clubes y a todos sus seres queridos”, indicaron.

Beenhakker tenía meses enfrentando problemas de salud y decaimiento. Su agente, Rob Jansen detalló semanas atrás que el exentrenador ya no salía de casa. No obstante, la causa exacta y oficial de su fallecimiento no ha trascendido.

“Realmente no se siente bien, ya no sale de casa (…) a veces voy a comer con Casper (médico de Beenhakker) y siempre le digo: ‘Llévate a Leo contigo’. Pero (Beenhakker) siempre se niega. Es muy triste”, dijo en su momento René van der Gijp, exfutbolista.

El legado de Leo Beenhakker

Leo Beenhakker nació el 2 de agosto de 1942 en la ciudad de Rotterdam, en Países Bajos. Fue futbolista, pero no destacado. Una lesión le obligó a cambiar de planes y se pasó a los banquillos.

Fue director técnico en la Eredivisie con Ajax de Ámsterdam. Los dirigió en dos etapas: la primera desde 1979 hasta 1981, ganando el campeonato local. La segunda desde 1989 hasta 1991.

Tras hacerse un nombre en su país natal, dio el salto al Real Madrid. En España estuvo desde 1986 hasta 1989 en su primera etapa. Luego volvió para una sola temporada en 1992.

En total, consiguió ganar tres títulos de liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. También dirigió al Feyenoord y ganó la Eredivisie en 1998-99 y la Supercopa de los Países Bajos en 1999.

Historia en la Liga MX

Beenhakker pasó por equipos como Real Zaragoza, Grasshopper Club Zürich, Istanbulspor, SBV Vitesse y De Graafschap. El neerlandés es especialmente recordado por su paso en México con Club América y Chivas del Guadalajara.

El oriundo de Países Bajos llegó a las Águilas del América en 1994 tras el Mundial de Estados Unidos. Era un entrenador conocido por su “fútbol total” y Tikitaka.

Estilo que implementó en el conjunto azulcrema. Bajo su mando, el equipo fichó a jugadores internacionales como François Omam-Biyik y Kalusha Bwalya, además de contar con figuras locales como Zague y un joven Cuauhtémoc Blanco.

Durante la temporada, el América lideró la tabla general con un impresionante registro de goles, pero su etapa terminó abruptamente y sin títulos en abril de 1995, cuando fue despedido por conflictos con la directiva.

Al año siguiente se marchó a las Chivas del Guadalajara. No obstante, con el Rebaño Sagrado no pudo implementar del todo su estilo y mostrar un juego vistoso que sí desplegó con América. Tampoco ganó títulos y en 1996 finalizó su aventura en México.

Beenhakker también fue seleccionador. Tuvo bajo su mando a Países Bajos en dos periodos (1985-1986 у 1990), a Arabia Saudita (1993-1994), a Trinidad y Tobago (2005-2006) y a Polonia (2006-2009).

Gracias a su trabajo, Trinidad y Tobago clasificó por primera vez a una Copa del Mundo en 2006, y Polonia logró su primera clasificación a la Eurocopa en 2008.



