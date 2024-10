Aaron Judge solo tiene la mente en el campeonato: “Jugamos para ganar”

Hace 15 años fue la última vez que los New York Yankees ganaron una Serie Mundial. Este tiempo para un equipo tan emblemático como este es un signo de alarma, algo que esta temporada intentarán revertir.

Actualmente los Yankees, luego de una temporada regular excelente con récord de 94-68 para quedarse con el Banderín de la División Este, se encuentran disputando la Serie Divisional con los Kansas City Royals y esperan dar el siguiente paso a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Para el capitán y figura del equipo del Bronx, Aaron Judge, lo único que pasa por su mente es conseguir el anillo de campeón al final de la Serie Mundial. “Desde que soy un Yankee todo lo que me inculcaron en la cabeza o lo que nos enseñaron es ganar en Nueva York. Ser un ganador. Mentalidad de campeonato. Siempre fue así como me criaron, incluso antes de llegar aquí era: si no ganas, ¿qué sentido tiene?”, afirmó Judge recientemente para ESPN.

Aaron Judge despachó 58 cuadrangulares esta temporada. Crédito: Stephen Brashear | AP

Aaron Judge tuvo una temporada 2024 digna de un premio MVP. Terminó con 58 cuadrangulares, 144 impulsadas y .322 de average. Sin embargo para el toletero de los Yankees esto pasa a un segundo plano, pues su objetivo es ganar el campeonato y nada más.

“No es por eso que juego. No juego para ser el Jugador del Mes o el MVP. No es por eso que juegas. Juegas para ser el último equipo en levantar el trofeo, para mirar atrás a todos tus compañeros y pensar en el trabajo duro que pusiste todo el año y tener esa conexión”, explicó Judge.

“Aquí en Nueva York cuando usamos el uniforme a rayas lo importante es la Serie Mundial. Así que nos resulta más fácil saber en qué concentrarnos. Puedes tener un buen año, pero no es realmente un buen año a menos que lo ganes todo”, cerró Judge quien buscará regresar a los Yankees a lo más alto de las Grandes Ligas 15 años después.

Sigue leyendo:

Aaron Judge finaliza la temporada igualando registro histórico de Barry Bonds

Aaron Judge y Juan Soto dentro del Top 10 de camisetas más vendidas de MLB

Favoritos para ganar la Serie Mundial