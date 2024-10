Christian Pulisic enfada a su entrenador por no patear par de penales

En el fútbol hay dos tipos de entrenadores. Los que dan libertad para que los jugadores decidan quién patea un penal y los que no. Paulo Fonseca es de los que lo elige según su criterio. Ahora, Christian Pulisic está envuelto en una polémica en Italia por no disparar desde los 11 pasos.

AC Milan cayó el domingo 2-1 ante la Fiorentina. Ese día los ‘Rossoneri’ dispusieron de dos penales a favor, pero en ninguno pateó el estadounidense a pesar de ser el cobrador oficial. En detrimento ejecutaron Theo Hernández y Tammy Abraham.

Esto generó la molestia de Fonseca y en rueda de prensa no se mordió la lengua. #Nuestro lanzador de penaltis designado es Pulisic“, inició para posteriormente revelar que regañó a los implicados.

“No sé por qué los jugadores cambiaron de opinión. He hablado con ellos y les he dicho que esto no puede volver a pasar”, sentenció.

El Capitán América fue el responsable de anotar el único tanto del Milan en ese partido. Gol con el que igualaron las acciones al minuto 60. Los penales en cuestión fueron fallados en el 45+1 del primer tiempo y al 60’.

🇺🇸🎯 Christian Pulisic's first time finish against Fiorentina was superb! 😮‍💨 pic.twitter.com/iOwdYxrEW0 — EuroFoot (@eurofootcom) October 8, 2024

El estadounidense consiguió su sexto gol en lo que va de temporada, pero terminó saliendo lesionado en minuto 81. Tuvo que ser reemplazado por Samuel Chukwueze. “Pulisic tuvo un problema en el flexor durante la semana”, explicó el portugués.

Con ese resultado, Milan cortó una racha de tres partidos consecutivos ganando en la Serie A. Actualmente son sextos a cinco puntos del Napoli, líder de la competición.

