Eduardo Verástegui genera polémica por comentario transfóbico a Wendy Guevara

El actor Eduardo Verástegui generó una fuerte polémica en redes sociales por hacer comentarios considerados transfóbicos hacia Wendy Guevara, luego de que se diera a conocer el triunfo de Mario Bezares en “La casa de los famosos México”.

“¿No es el segundo? Hasta donde sé, ese programa solo lo han ganado puros hombres”, escribió Verástegui luego de que la cuenta de X de ‘La comadrita’ diera a conocer que Mario es el primer hombre en ganar el reality.

Sin embargo, la situación no paró ahí. Eduardo volvió a lanzar fuertes declaraciones en contra de Wendy cuando asistió al programa ‘Hoy Día’.

Durante su participación, el actor fue cuestionado por las conductoras respecto a sus palabras en redes sociales sobre Wendy Guevara y él sostuvo su postura.

“¿Wendy a dónde va, al ginecólogo o al urólogo? Esto no es una opinión, es una verdad…Estoy convencido y la verdad está conmigo, Wendy es un vato”, aseguró.

Luego de eso, Verástegui recurrió a su cuenta de X para reiterar su sentir.

“Buen día, familia. Aquí sigo en Telemundo, acabo de terminar la primera entrevista del día y, una vez más, me preguntaron lo mismo, y yo respondí lo mismo: Wendy es un vato“, expresó Verástegui en un mensaje en X.

Wendy Guevara, conocida por su popularidad en plataformas digitales y por haber ganado la primera edición de “La Casa de los Famosos”, es una figura influyente en la comunidad LGBTQ+, por lo que el comentario de Verástegui se interpretó como despectivo y poco respetuoso hacia la identidad de género de Guevara, provocando reacciones inmediatas.

Las redes sociales se llenaron de críticas hacia Verástegui, con muchos usuarios condenando sus palabras y defendiendo a Wendy Guevara por su identidad de género y apoyando la diversidad.

¿Qué dijo Wendy Guevara de los comentarios de Verástegui?

Fiel a su estilo, Wendy no tardó en responder a través de un video a las críticas que hizo Verástegui contra ella. Su respuesta resonó entre sus seguidores, quienes la apoyaron en su defensa.

“Sí hermanas, ya vi lo que puso el señor ese que dice que soy hombre, el ese no sé qué Verástegui, un actor, ¿no?, actor o actriz, jota tapada. En su perfil hasta dice católico y tiene muchas imágenes de Dios, pero así es la gente doble moral; ni hablemos del viejo feo, miren yo no voy a estar levantando muertos, no voy a estar levantando carreras“, compartió.

“Ya pasó su tiempo, el mío ya también va a pasar un día”, agregó despreocupada durante el clip.

