Wendy Guevara da detalles de su contrato con Televisa

Wendy Guevara, tras su victoria en la primera temporada de “La Casa de los Famosos”, ha mantenido un ritmo constante de trabajo y ha participado en diversos programas de televisión y plataformas digitales. Desde su salida del reality, firmó un contrato de exclusividad con Televisa, que previamente había mencionado en una entrevista con Adrián Marcelo para su canal de YouTube.

La mexicana explicó que su contrato con la empresa de los Azcárraga es efectivamente por dos años, y actualmente se encuentra en su último año de vinculación. A pesar de este acuerdo, ha continuado creando contenido en sus redes sociales y ha estado realizando su gira “Resulta y Resalta” en México y Estados Unidos, ya que su contrato con Televisa se limita solo a la televisión.

“Aquí lo voy a decir por primera vez, nunca he dicho cuánto tiempo… en todos lados me han preguntado y nunca había querido decir, tengo dos años de exclusividad, pero nada más televisión”, comenzó diciendo en una transmisión en vivo mientras estaba acompañada por su amiga Salma.

Además, agregó que prácticamente le resta lo que queda de este 2024: “Ay no sé hermanas, a mí ya se me acaba mi contrato el otro año y ya“. A su vez, agregó que: “Mis redes sociales, campañas y todo eso lo ve mi manager, porque primero si me dijeron que querían mis redes, bueno no las redes, las campañas”.

Salma inmediatamente le dijo: “Yo digo que sí hermana, pues tú salvaste a Televisa, ¿quién miraba Televisa al día de hoy?”. Sin embargo, Wendy le contestó: “No, pero ellos siempre han generado”.

Durante la transmisión que ambas realizaron, pues terminaron recibiendo muchas interrogantes y una de ellas fue sobre el supuesto veto a Mariana Echeverría en el mencionado canal de televisión. Wendy respondió que no manejaba ningún tipo de información sobre esto, reafirmando que su contrato está por concluir en un año. Esto resalta su compromiso con su carrera y su capacidad para mantenerse activa en otras plataformas a pesar de las restricciones del acuerdo que tiene firmado.

