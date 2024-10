Erik Lira revela el nombre de su equipo favorito en la Liga MX

El futbolista de la Máquina de Cruz Azul, Erik Lira, reveló todos los objetivos que tiene para impulsar su carrera profesional dentro de la institución cementera y especialmente para poder llegar a la selección mexicana en un futuro para poder apoyarlos a tener el mejor desempeño posible dentro de la Copa Mundial de la FIFA de 2026.

Estas declaraciones las realizó Lira durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde enfatizó que a pesar de ser un fiel canterano de los Pumas de la UNAM desea mantenerse dentro de Cruz Azul al considerar que es una de las mejores instituciones dentro de la Liga MX por su capacidad competitiva e historia.

“No tengo ninguna duda de que quiero quedarme en Cruz Azul, desde el día uno tengo la idea de hacer historia en el club, creo que no hay otro equipo para ser campeón y no voy a parar hasta lograrlo. No hay presión, nosotros sabemos la exigencia que hay en este equipo, si no eres campeón es un fracaso y trabajamos para conseguir otra estrella en el escudo”, expresó.

Lira también descartó que el equipo se encuentre con la mentalidad de conseguir un nuevo récord de puntos en torneos cortos debido a que se encuentran con altas posibilidades de culminar con un total de 46 tantos siempre y cuando mantengan el ritmo competitivo registrado hasta la fecha; este sería un hecho histórico al superar los 41 puntos del Club León obtenido en el Clausura 2019.

“La verdad no lo hemos hablado, es algo muy importante pero no estamos aquí para romper rachas, nosotros nos enfocamos partido a partido y con la responsabilidad que se debe, si se da bien y si no, ni modo”, agregó.

Para finalizar la figura del cuadro cementero sostuvo que se siente bastante contento de poder ser llamado nuevamente dentro de la selección de México tras convencer con sus habilidades al entrenador Javier Aguirre para lo que será la próxima Fecha FIFA del Tri; ante este hecho sostuvo que debe adaptarse al planteamiento de juego para poder tener el mejor resultado posible en el campo de juego.

“Me siento bastante bien, me enfoque en disfrutarlo, en ser yo, nada hubiera sido posible sin Martín Anselmi y su cuerpo técnico, tenía nervios antes del partido, fue muy duro pero me sentí listo, me costó un poco cambiar el chip porque en selección te piden una cosa y en Cruz Azul otra, pero es parte del proceso”, concluyó el jugador.

