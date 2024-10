Veljko Paunovic reconoce el error del Piojo Alvarado tras lanzar el petardo

El director técnico de los Tigres de la UANL, Veljko Paunovic, habló sobre la actualidad que atraviesan las Chivas Rayadas de Guadalajara dentro del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, especialmente sobre el cohetón que fue lanzado por Roberto ‘Piojo’ Alvarado durante la conferencia de prensa que ha despertado una ola de críticas en su contra.

Durante conferencia de prensa el serbio no quiso tratar mucho el tema y afirmó que entiende el por qué es tan cuestionado ante esta situación; a pesar de eso detalló que puede equivocarse como cualquier persona.

“Lo esperaba. Sinceramente no tengo que opinar sobre eso, sobre lo que salió ayer, puedo contestarte en cuanto a la importancia de la disciplina, en el entorno donde trabajo, no quiero ser un policía, no voy buscando a quién puedo castigar, quién está bien o mal, lo que siempre he querido es despertar la conciencia, tienen derecho a equivocarse, a pedir perdón, pero también aprender de las consecuencias”, expresó.

Asimismo el entrenador de los felinos sostuvo que cada uno de los jugadores debe ser consciente de las acciones que toma y la respuesta que eso puede generarle a favor o en contra al equipo; enfatizó que la filosofía de la institución debe imponerse en algunos de los casos.

“De esto quien pueda entender, mejor para él y para el entorno, es importante que nuestras elecciones de la gente que dejamos en nuestro entorno sean analizadas para esperar qué tipo de profesionales traemos, es algo que corresponde también a una visión más amplia de dirigir a un grupo en una o varias temporadas, todos recurrimos al reglamento, no es lo que me gusta, pero es un recurso, se puede imponer una disciplina de saber lo que está bien y no está bien y las consecuencias”, concluyó Paunovic.

