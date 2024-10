Julio César Chávez Jr. se mete en la polémica: “Los dos tienen razón”

Julio César Chávez Jr. se metió en la polémica de la pelea cancelada entre su hermano Omar y Misael Rodríguez. El boxeador le dio la razón a ambas partes y explicó con detalles y nueva información, lo que pasó ese día.

A través de sus stories en Instagram, Chávez Jr. aseguró que su hermano cumplió con el peso en la ceremonia de báscula el día antes de la pelea. Aunque también desmintió la versión de la promotora Zanfer Boxing, la cual alega que Misael Rodríguez incumplió una cláusula del contrato.

El hijo de la leyenda del boxeo, explicó que sí existe una cláusula de limitación de peso, pero es normativa de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México. Entonces, esta no estaba estipulada en ningún contrato, según Chávez Jr.

“Los boxeadores dieron su peso el viernes, pero supuestamente la Comisión de Box de Pachuca (fue la Comisión de la Ciudad de México) hay como una cláusula donde tenían que dar no más de tanto peso el día de la pelea (81 kilos), pero el contrato no decía eso”, dijo.

“Creo que Omar se pasó uno o dos kilos el día de la pelea, pero no venía en el contrato”, aclaró. Posteriormente, empatizó con ‘El Chino’ y reconoció que su molestia era legítima. “Es algo que no está bien y por eso Misael no quiso subir a pelear (…) las dos partes tienen sus razones”.

Julio César Chávez Jr. cree que se debía pelear

Chávez Jr. considera que a pesar de todo, la pelea se debió haber llevado a cabo. En este sentido, defendió que el aumento de peso de su hermano es un patrón normal después de un pesaje. ¿El motivo? La rehidratación.

“Yo pienso que Misael debió haber subido a pelear, aparte tenía mucho chance de ganar. Pienso que fue una mala decisión de Misael porque en el contrato no decía y es entendible de su entrenador y de él que defienda a su boxeador”, analizó.

“Pero también Omar, pues él dio el peso un día antes, como todo el tiempo es en el boxeo, entonces creo que los promotores le ofrecieron $10,000 0 $20,000 dólares más a Misael para que se animara a pelear y el espectáculo no se cancelara”, opinó.

No hay una versión oficial sobre cuánto fue el exceso de peso. Según reportes de la cadena ESPN, el combate estaba pactado para 166 libras. (76,5 kilogramos).

Un día antes, ambos marcaron 186 libras, pero minutos antes de subir al ring, en la segunda medición, Omar Chávez arrojó 84 kilogramos en báscula. El máximo permitido era 81.

