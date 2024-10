Novia de Misael Rodríguez denuncia intento de soborno de los Chávez: “Le ofrecieron $10,000 dólares”

La polémica entre Misael Rodríguez y Omar Chávez pica y se extiende. Ahora, la novia de ‘El Chino’ se sumó a la controversia denunciando que a su pareja le ofrecieron $10,000 dólares para que no cancelara el combate a pesar del escándalo de pesaje.

A través de un video publicado en TikTok, Ana Laura González acusó a Omar y a Julio César Chávez de “descarados, mentirosos y tramposos”. También, apuntó duramente contra TV Azteca y la Promotora Zanfer Boxing.

Según González, Chávez no dio el peso el día antes de la pelea. El acto en la báscula fue a puerta cerrada. Incluso, la surfista detalló que Omar terminó desnudándose y enseñando “sus miserias” en un acto de desesperación por llegar al límite pactado.

En este sentido, la pareja de Misael, denunció que comenzaron a ponerle precio a la polémica. Inicialmente, ofrecieron 20.000 pesos mexicanos por libra.

Es decir, $1,000 dólares por libra. El exceso de peso en Chávez, supuestamente, era de casi 20 libras. O sea, 10 kilos. “Primero le ofrecieron 20.000 pesos por libra que no daba. Después, $10,000 dólares por no cumplir con el reglamento del rebote”.

“Desde el pesaje que fue a puerta cerrada, Omar no dio el peso y quería comprar a ‘El Chino’. Quería pagarle por cada libra que no daba y ‘El Chino’ le dijo que no, que a correr. Se emput*, se encueró… un boxer no cambia. Después sí bajó, pero hay un reglamento”, explicó.

“Qué descaro tienen los Chávez (…) Si él hubiese hecho lo correcto, ¿Por qué tendrían que comprar a ‘El Chino’?, ¿Por qué tendrían que ofrecerle $10,000 dólares? Creían que ‘El Chino’ se iba a vender por $10,000 dólares”, añadió.

@analaura_gonzalezz No se que me da mas tristeza, que @AztecaDeportes no informe los hechos tal cual son, que @Zanfer Boxing abandone a un atleta de ellos solo por el apellido de Chavez, o las mentiras y su forma de actuar de toda la familia #Chavez ♬ sonido original – Ana Laura Gonzalez

Polémica entre Omar Chávez y Misael Rodríguez

Ambos boxeadores se iban a fajar en el ring durante un evento estelar en Hidalgo, Pachuca. Misael no quiso subirse al cuadrilátero por inconsistencias en el peso de Omar Chávez, quien posteriormente reconoció que no quería pesarse.

El hijo de la leyenda Julio César Chávez, indicó que solo seguía las reglas del Consejo Mundial de Boxeo. Supuestamente, esta establece que solo debe haber pesaje el día antes de la pelea. Por este motivo, Omar no quiso subir a la báscula, aunque posteriormente dijo haberlo hecho.

