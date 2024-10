Mujeres de la Generación X dicen que necesitarán más de $2 millones para jubilarse cómodamente

Según un estudio de Northwestern Mutual Planning & Progress, con los sueños de jubilación en el horizonte, las mujeres de la Generación X (entre 1965 y 1981) creen en promedio que necesitarán más de $2 millones para jubilarse cómodamente, más que cualquier otra generación de mujeres.

Mientras tanto, la meta promedio de ahorro para la jubilación entre las mujeres Boomer+ es 7 cifras menor: $902,000. Pero podría decirse que la mayor diferencia generacional entre las mujeres tiene sus raíces en actitudes y creencias: 6 de cada 10 (60%) mujeres de la Generación Z creen que estarán preparadas financieramente para jubilarse cuando llegue el momento, mientras que solo el 40% de las mujeres de la Generación X están de acuerdo.

Estos son los últimos hallazgos del Estudio de Planificación y Progreso 2024 de Northwestern Mutual, la serie de investigación patentada de la compañía que explora las actitudes, comportamientos y perspectivas de los estadounidenses en un amplio conjunto de cuestiones que afectan su seguridad financiera a largo plazo.

En una cantidad específica de dólares, ¿cuánto cree usted que necesitará ahorrar para jubilarse cómodamente?

· Mujeres (promedio): $1.5 millones de dólares

· Mujeres de la Generación Z: $1.2 millones de dólares

· Mujeres Millennials: $1.5 millones de dólares

· Mujeres de la Generación X: $2.1 millones de dólares

· Mujeres baby boomers: $902 mil

Las mujeres de la Generación X informan que están más lejos de sus objetivos de jubilación, teniendo un promedio de $95,000 ahorrados para la jubilación.

Tal vez no sea de sorprender que muchas mujeres de la Generación X se describieran como económicamente inseguras: el 42% afirmó no sentirse segura. Además, el 10% de las mujeres de la Generación X afirman que actualmente están desempleadas y no pueden trabajar debido a una lesión o enfermedad.

“Cuando se trata de la jubilación, cada persona es única, con objetivos, preocupaciones y oportunidades importantes para ella. Es por eso que todos merecen un plan financiero integral y personalizado que ayude a proteger el patrimonio que han creado, crear prosperidad futura y lograr jubilaciones tan distintivas como ellas”, dijo Kamilah Williams-Kemp, directora de productos de Northwestern Mutual.

“Dicho esto, puede ser especialmente estresante ver la jubilación en el horizonte y no sentirse preparada. Ahora es el momento de que las mujeres de la Generación X conviertan su ansiedad en confianza con un plan, específicamente, un plan financiero integral creado con un asesor que las entienda. Su experiencia también debería ser una llamada de atención para las mujeres más jóvenes de que desarrollar un gran plan ahora puede ayudar a aprovechar al máximo el tiempo para ahorrar y reducir la preocupación en el futuro”, agregó Williams-Kemp.

Para más detalles sobre el informe y su metodología, ingrese aquí.

