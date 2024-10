Ozzy Osbourne: “No estoy completamente sobrio. Fumo marihuana de vez en cuando”

El rockero Ozzy Osbourne, de 75 años, se encuentra luchando desde hace varios años contra la enfermedad de Parkinson, problemas de cuello y espalda. Sin embargo, recientemente el músico reveló que a pesar de los problemas de salud que enfrenta, no se le quitan las ganas de seguir usando sustancias de vez en cuando.

En una entrevista que realizó para el podcast Madhouse Chronicles, el vocalista de Black Sabbath confesó y reconoció que no ha podido mantenerse sobrio al cien por ciento, pese a luchar contra las adicciones durante casi toda su vida.

“Estoy más feliz, pero no estoy completamente sobrio. Consumo un poco de marihuana de vez en cuando“, señaló el británico, quien últimamente depende de una silla de ruedas y muletas para moverse, a raíz de sus problemas de salud.

En la entrevista, Ozzy habló sobre cómo Sharon, su esposa, lo vigila todo el tiempo, algo que él agradece, en especial cuando se le ha antojado últimamente usar drogas más fuertes que la marihuana.

“Tengo suerte de que mi esposa me patee el trasero todo el tiempo y me haga la vida muy difícil. Incluso con marihuana, la encontrará y se deshará de ella“, agregó.

Además, el llamadio “Príncipe de las Tinieblas”, reveló que probó la ketamina después de la cirugía de espalda que tuvo en 2023.

“Fui al médico hace poco y comencé a tomar ketamina. Me puso una pequeña cantidad, pero fue suficiente para que me despertara. Esa sustancia me golpeó y me hizo sentir un peso en el cerebro“.

Para finalizar, Osbourne también compartió que ya dejó de asistir a las juntas semanales de Alcohólicos Anónimos, algo de lo que se arrepiente, y aprovechó para dar un mensaje.

“Si estás ahí fuera y consumes drogas y quieres dejarlas, hay mucha gente que te ayudará (a consumir). AA es un programa de 12 pasos. Me ayudó a solucionarlo hasta cierto punto, pero ya no voy a las reuniones. Tal vez debería hacerlo de nuevo, no lo sé”, reconoció Ozzy.

Mira aquí la entrevista

Sigue leyendo:

· Britney Spears estalla contra Ozzy Osbourne por criticar sus bailes

· Ozzy Osbourne revela que no espera vivir más de 10 años

· La casa de Ozzy Osbourne en Reino Unido está embrujada