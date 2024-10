Tenista estadounidense Frances Tiafoe tuvo brutal ataque de furia contra umpire en Shanghai

El estadounidense Frances Tiafoe fue protagonista de un escandaloso momento en el Masters 1000 de Shanghai y tras su derrota ante el ruso Roman Safiullin en el tie break del tercer set y descargó su ira contra el juez de silla, luego de un fallo que lo terminó perjudicando en el cierre del encuentro de Segunda Ronda del certamen de tenis que se desarrolla en China.

El tenista norteamericano de 26 años y ubicado en el puesto 17 del ranking ATP quedó eliminado tempranamente del importante torneo al caer 5-7, 7-5 y 7-6 (5) frente al ruso, que se encuentra 61° en el escalafón mundial, con un final polémico que despertó un ataque de furia en el perdedor, con insultos directos contra el umpire.

Todo comenzó en el tie break del tercer set, cuando el partido estaba igualado 5-5. Tiafoe estaba al servicio y el juez le dio una advertencia por demorar y lo castigó con la pérdida del primer saque. Safiullin ganó el punto y cerró el duelo con un ace.

Luego de saludar correctamente a su oponente, Tiafoe se dirigió al juez de silla en duros términos y lo insultó en reiteradas ocasiones. “Vete al demonio m… idiota”, le gritó mientras se dirigía a su sector. El cruce primario fue por la violación de tiempo en el primer servicio y el jugador estadounidense fue directamente a cuestionar la decisión de la máxima autoridad. Una vez terminado el partido, con los ánimos caldeados por la derrota, el tenista descargó la rabia contenida. Mira aquí el video.

Si bien la ATP aún no se expidió sobre el tema, se estima que a Tiafoe podría caberle una dura sanción por haberle faltado el respeto a la máxima autoridad dentro de la cancha. Además, las imágenes son elocuentes y muestran claramente el insulto del jugador norteamericano contra el árbitro.

El estadounidense venía de vencer previamente al chino Yi Zhou 6-2 y 6-4, pero se topó con Safiullin y quedó eliminado del torneo que tiene como campeón defensor a Andrey Rublev. En la próxima instancia, el ruso jugará ante Novak Djokovic, que derrotó al italiano Flavio Cobolli 6-1 y 6-2.

Frances Tiafoe se disculpó en las redes sociales

Tiafoe arrepentido de la situación, el norteamericano se disculpó a través de sus redes sociales.

“Realmente me disculpo por la forma en la que actué esta noche. No es quién soy y ni tampoco cómo quiero tratar a la gente. Dejé que mi frustración en el calor del momento sacara lo mejor de mí y estoy extremadamente decepcionado con la forma en que manejé la situación. Ese no es un comportamiento aceptable y Quiero disculparme con el árbitro, el torneo y los fanáticos. Estaré mejor para todos ustedes” escribió el nacido en Hyattsville.

Tiafoe finalizó la gira asiática con un saldo negativo. En el ATP 500 de Tokio, quedó sorpresivamente eliminado en la primera fase por su compatriota Brandon Nakashima mientras que en el Masters 1000 de Shanghai no superó la tercera fase, ganando solo un partido (vs. Yi Zhou) y sucumbiendo ante Roman Safiullin. Su próximo desafío estará puesto en el ATP 250 de Almaty (Kazajistán), que se llevará a cabo entre el 14 y 20 de octubre.

