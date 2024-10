Amenazan a esposa de Carlos Rodón por su actuación ante Royals

La familia del lanzador de New York Yankees, Carlos Rodón, en especial su esposa Ashley, han sido víctimas en las últimas horas de insultos y amenazas por algunos fanáticos de los Mulos debido a la actuación del cubano este lunes, durante la derrota del equipo 4-2 ante Kansas City Royals en el Yankee Stadium.

A pocas horas del juego 3 de la serie igualada 1-1 por la Serie Divisional de la Liga Americana, la esposa de Rodón subió capturas a su cuenta de X (antes Twitter) sobre el acoso que sufrió tras la derrota que se acreditó el zurdo al permitir cuatro carreras en 3.2 innings de labor, incluyendo un cuadrangular de Salvador Pérez que comenzó el rally de los Royals.

“Los mensajes directos ya están listos. Me encanta interactuar con todos, pero no hay lugar para esta mier…“, señaló la fémina.

Parte de los mensajes hacia Ashley incluían insultos hacia Rondón, hacia la fundación benéfica que encabeza e incluso algunos los relacionaron a los hijos del matrimonio, sugiriendo que algunos podrían ser víctimas u “objetivos”.

La frustración también recayó en Rodón que horas antes del juego 3 en el Kauffman Stadium habló con los periodistas sobre la situación que le ha tocado vivir.

“La gente a veces es bastante desagradable, pero creo que eso no explica a los fanáticos de los Yankees. No creo que sean así. Entiendo que (los seguidores) se sientan frustrados con el juego, pero mi mensaje a los fanáticos en general es: ‘Somos humanos también. Cometemos errores. No siempre somos perfectos. Yo, por lejos, no siempre soy perfecto, y entiendo la frustración y entiendo que la gente se frustre con el desempeño'”, dijo el abridor.

Se desconoce si Rodón o su pareja buscarán tomar acciones legales o presentar cargos con las autoridades correspondientes.

La campaña de Rodón en 2024 fue la mejor de toda su estancia en Grandes Ligas y arregló un desastroso 2023, dejando récord de 16-9 en 32 encuentros.

Sigue leyendo: