Big Lots cierra otras 40 tiendas en Estados Unidos y la lista crece en 2024

Big Lots anunció el cierra de otras 40 tiendas en Estados Unidos y la lista suma alrededor de 344 establecimientos que han dejado de operar. La cadena minorista indicó que “el entorno de consumo es complicado” y ha provocado la caída de sus ventas en comparación con el año pasado.

Big Lots reportó recientemente el cierre de aproximadamente unas 300 tiendas en todo el país, debido a que una caída en las ventas en el primer trimestre del año provocó la pérdida neta de unos $200 millones de dólares.

Y aunque el informe reporta que las ventas ascendieron a poco más de $1,000 millones de dólares en lo que va del 2024, igual representa un 10.2% menos en comparación con las del año pasado.

Aunque el proceso de cierre está en marcha, la cadena continuará sus operaciones comerciales hasta finalizar su venta a la firma de capital privado Nexus Capital Management por $760 millones de dólares.

Un reporte de MSN lista que las tiendas cerradas, son:

Alabama

·130 Covington Mall, Andalucia, Alabama 36420

·710 Academy Dr, Bessemer, Alabama 35022

·6275 University Dr. NWM, Huntsville, Alabama 35806

·1957 Cobbs Ford Road, Prattville, Alabama 36066

·1391 W Fort Williams St., Sylacauga, Alabama 35150

Arizona

·10603 E Apache Trail, cruce Apache, Arizona 85120

·2817 S. Market St., Gilbert, Arizona 85295

·409 N Litchfield Rd, Goodyear, Arizona 85338

·18705 S I-19 Frontage Rd, Green Valley, Arizona 85614

·400 E State Hwy 260, Edificio A, Payson, Arizona 85541

·1260 Gail Gardner Way, Prescott, Arizona 86305

·940 E Baseline Rd, Tempe, Arizona 85283

·2520 S Harrison Rd, Tucson, Arizona 85748

·3900 W Ina Rd, Tucson, Arizona 85741

·7025 E Tanque Verde Rd, Tucson, Arizona 85715

Arkansas

·2999 N College Ave, Fayetteville, Arkansas 72703

·4213 E. McCain Boulevard, North Little Rock, Arkansas 72117

California

·2500 W Commonwealth Ave, Alhambra, California 91803

·610 Las Tunas Dr, Arcadia, California 91007

·14339 Clark Ave, Bellflower, California 90706

·1611 E Hatch Rd, Edificio A, Ceres, California 95351

·12550 Central Ave, Chino, California 91710

·8539 Elk Grove Blvd., Elk Grove, California 95624

·17575 Foothill Blvd., Fontana, California 92335

·1986 Freedom Blvd, Libertad, California 95019

·3520 W. Shaw Ave, Fresno, California 93711

·4895 E Kings Canyon Rd, Fresno, California 93727

·2900 W Rosecrans Ave, Gardena, California 90249

·3003 W Manchester Blvd., Inglewood, California 90305

·1020 W Imperial Hwy, La Habra, California 90631

·1955 Foothill Blvd., La Verne, California 91750

·380 S Cherokee Ln, Lodi, California 95240

·27142 La Paz Rd, Mission Viejo, California 92692

·3615 Elkhorn Blvd., North Highlands, California 95660

·1875 Oro Dam Blvd. en Oroville, California 95966

·6646 Clark Rd, Paraíso, California 95969

·4022 Madison St, Riverside, California 92504

·633 Sweetwater Rd, Spring Valley, California 91977

·955 Sepulveda Blvd, Torrance, California 90502

·14790 La Paz Dr, Victorville, California 92395

·13241 Whittier Blvd., Whittier, California 90602

·1320 Franklin Road, Ciudad de Yuba, California 95993

·56865 29 Palms Hwy, Valle de Yucca, California 92284

Colorado

·1990 S Academy Blvd, Colorado Springs, Colorado 80916

·2975 New Center Point, Colorado Springs, Colorado 80922

·5085 N Academy Blvd, Colorado Springs, Colorado 80918

·2628 11th Ave, Greeley, Colorado 80631

·4830 W 120th Ave, Westminster, Colorado 80020

·4260 Bulevar Wadsworth, Wheat Ridge, Colorado 80033

Connecticut

·169 Danbury Rd, Nueva Milford, Connecticut 06776

·3105 Berlin Tpke, Newington, Connecticut 06111

·Calle Town 42, Edificio 1200, Norwich, Connecticut 06360

·1931 E Main St, Torrington, Connecticut 06790

·650 Wolcott Street, Waterbury, Connecticut 06705

·560 Windsor Ave, Windsor, Connecticut 06095

Carolina del Norte

·8215 University City Blvd., Edificio E, Charlotte

·9535 S Blvd., Edificio C, Charlotte

·2000 Avondale Dr., calle E, Durham

·3420 Suroeste de Durham Drive, Durham

·822 E Main St., Jefferson

·1515 Garner Station Blvd., Raleigh

·6540 Glenwood Ave., Raleigh

Florida

·901 N Congress Ave, Boynton Beach, Florida 33426

·7381 52nd Pl E, Bradenton, Florida 34203

·2400 W International Speedway, Daytona Beach, Florida 32114

·4801 Linton Blvd, Edificio 15a, Delray Beach, Florida 33445

·15271 Mcgregor Blvd., Fort Myers, Florida 33908

·14333 Beach Blvd, Edificio 18, Jacksonville Beach, Florida 32250

·250 N Us Highway 17-92, Longwood, Florida 32750

·18325 S. Dixie Highway, Miami, Florida 33157

·8265 W Flagler St, Miami, Florida 33144

·2100 SW 27th Ave, Miami, Florida 33145

·2882 ​​Tamiami Trl E, Nápoles, Florida 34112

·11672 E Colonial Dr, Orlando, Florida 32817

·1801 S Semoran Blvd, Orlando, Florida 32822

·7930 Pines Blvd., Pembroke Pines, Florida 33024

·11854 Carretera estadounidense 19, Port Richey, Florida 34668

·511 N State Rd 7, Royal Palm Beach, Florida 33411

·1101 W. P. Ball Blvd., Sanford, Florida 32771

·3750 Bee Ridge Rd, Sarasota, Florida 34233

·12601 Citrus Plaza Dr, Tampa, Florida 33625

·41306 Carretera estadounidense 19 N, Tarpon Springs, Florida 34689

·6420 20th Street, Vero Beach, Florida 32966

Georgia

·2708 Peach Orchard Rd, Augusta, Georgia 30906

·2738 Candler Rd, Decatur, Georgia 30034

·3950 Venture Drive, Duluth, Georgia 30096

·375 Pavilion Pkwy, Fayetteville, Georgia 30214

·250 Grayson Hwy, Edificio 1, Lawrenceville, Georgia 30046

·610 Holcomb Bridge Rd, Edificio 300, Roswell, Georgia 30076

·2059 Scenic Highway N, Snellville, Georgia 30078

·31 Hwy 138 W, Edificio 150, Stockbridge, Georgia 30281

·5370 Stone Mountain Highway, Edificio 300, Stone Mountain, Georgia 30087

·6851 Shannon Pkwy, Union City, Georgia 30291

·263 S Liberty St, Waynesboro, Georgia 30830

Idaho

·7001 W State St, Boise, Idaho 83714

·1000 Pocatello Creek Rd, Pocatello, Idaho 83201

Illinois

·8148 S. Cicero Ave., Burbank

·1699 River Oaks Drive, Ciudad de Calumet

·1139 W Broadway, Centralia

·2004 W Springfield Ave., Champaign, Illinois 61821

·4050 183rd St, Country Club Hills, Illinois 60478

·1608 N Larkin Ave., Crest Hill

·204 S. Randall Rd., Elgin

·10850 Lincoln Trl, Fairview Heights

·10205 Grand Ave, Franklin Park, Illinois 60131

·17w714 Calle 22 Oeste, Oakbrook Terrace

·400 W Rollins Rd, Playa Round Lake, Illinois 60073

Indiana

·1424 Darlington Ave, Crawfordsville, Indiana 47933

·138 W Hively Ave, Elkhart, Indiana 46517

·410 E Diamond Ave, Evansville, Indiana 47711

·3958 Illinois Rd, Fort Wayne, Indiana 46804

·6225 Allisonville Rd, Indianápolis, Indiana 46220

Iowa

·3562 N Brady St., Davenport, Iowa 52806

·4365 Merle Hay Rd, Des Moines, Iowa 50310

Kansas

·140 S Clairborne Rd, Olathe, Kansas 66062

·2450 Calle 9 Sur, Salina, Kansas 67401

Kentucky

·1321 2nd St, Henderson, Kentucky 42420

·2601 Fort Campbell Blvd., Hopkinsville, Kentucky 42240

·1980 Pavilion Way, Lexington, Kentucky 40509

·4025 Poplar Level Rd, Unidad 102, Louisville, Kentucky 40213

·180 Madison Square Drive, Madisonville, Kentucky 42431

Luisiana

·3161 E Texas St, Bossier City, Luisiana 71111

·8700 W Juez Pérez Dr, Chalmette, Luisiana 70043

·2354 S Range Ave, Denham Springs, Luisiana 70726

·1709 W Thomas St, Hammond, Luisiana 70401

·1293 Shreveport Barksdale Hwy, Shreveport, Luisiana 71105

Maine

·1100 Brighton Ave, Portland, Maine 04102

Maryland

·4420 Mitchelville Rd., Bowie, Maryland 20716

·6623 Gobernador Ritchie Hwy, Glen Burnie, Maryland 21061

·2525 Cleanleigh Dr, Parkville, Maryland 21234

Massachusetts

·Calle Pond 41, Ashland, Massachusetts 01721

·10 Newbury St, Edificio 5, Danvers, Massachusetts 01923

·178 N King St., Northampton, Massachusetts 01060

·179 Highland Ave, Seekonk, Massachusetts 02771

·1150a Union Street Ext, West Springfield, Massachusetts 01089

Michigan

·750 Perry Ave, Big Rapids, Michigan 49307

·373 N Willowbrook Rd, Coldwater, Michigan 49036

·4655 Canal Ave SW, Grandville, Michigan 49418

·2353 N Park Dr, Holanda, Michigan 49424

·3669 E. Grand River Ave, Howell, Michigan 48843

·5625 W Saginaw Hwy, Unidad 1, Lansing, Michigan 48917

·32399 John R Rd., Madison Heights, Michigan 48071

·4080 E Blue Grass Rd., Mount Pleasant, Michigan 48858

·1401 Spring Street, Petoskey, Michigan 49770

·23351 Eureka Rd., Taylor, Michigan 48180

Misuri

·4201 S Noland Rd, Independencia, Misuri 64055

·3225 Missouri Blvd., Jefferson City, Misuri 65109

·4826 N Oak Trfy, Ciudad de Kansas, Misuri 64118

·4433 Lemay Ferry Rd, San Luis, Misuri 63129

Montana

·1200 10th Avenue Sur, Great Falls, Montana 59405

New Hampshire

·216 Washington Street, Claremont

Nevada

·4215 S Carson St, Carson City, Nevada 89701

·1221 W Warm Springs Rd, Henderson, Nevada 89014

·390 W Lake Mead Pkwy, Henderson, Nevada 89015

·3940 Blue Diamond Rd, Las Vegas, Nevada 89139

·5120 S Fort Apache, Las Vegas, Nevada 89148

·8140 S Eastern Ave, Las Vegas, Nevada 89123

·8570 W Lake Mead Blvd, Las Vegas, Nevada 89128

·1601 W Craig Rd, N Las Vegas, Nevada 89032

·200 Lemmon Drive, Reno, Nevada 89506

·5017 S. Mccarran Blvd., Reno, Nevada 89502

Nueva Jersey

·Ruta 18 275, East Brunswick, Nueva Jersey 08816

·220 Trotters Way, Freehold, Nueva Jersey 07728

·811 N Delsea Dr, Glassboro, Nueva Jersey 08028

·101 Bluebird Ln, Millville, Nueva Jersey 08332

·3129 Kennedy Blvd, North Bergen, Nueva Jersey 07047

·2353 Ruta estatal 66, Ocean, Nueva Jersey 07712

·1202 New Brunswick Ave, Phillipsburg, Nueva Jersey 08865

·2700 Us Highway 22, Union, Nueva Jersey 07083

·471 Green St, Woodbridge, Nueva Jersey 07095

Nueva York

·1851 Sunrise Hwy, Bayshore, Nueva York 11706

·10 Glenwood Ave., Binghamton, Nueva York 13905

·2276 Delaware Ave, Buffalo, Nueva York 14216

·698 S Ogden St, Buffalo, Nueva York 14206

·4406 State Route 5 & 20, sucursal 129, Canandaigua, Nueva York 14424

·785 Canandaigua Rd, Ginebra, Nueva York 14456

·275 S. Broadway, Hicksville, Nueva York 11801

·2309 N Triphammer Rd, Ithaca, Nueva York 14850

·400 Route 211 E, Edificio 28, Middletown, Nueva York 10940

·4645 Commercial Dr, New Hartford, Nueva York 13413

·316 Cornelia St, Plattsburgh, Nueva York 12901

·43 Burnett Blvd, Poughkeepsie, Nueva York 12603

·120 Hoosick St, Edificio 12, Troy, Nueva York 12180

Ohio

·11372 Princeton Pike, Cincinnati

·9690 Colerain Ave., Cincinnati

·359 Miamisburg Centerville Rd., Dayton

·1520 N Clinton St., Desafío

·1170 Indiana Ave., Santa María

·410 E Perkins Ave., Sandusky

·4925 Jackman Rd., Edificio 15, Toledo

·7779 Tylersville Rd., West Chester

Oregon

·18565 SW Tualatin Valley Highway, Beaverton, Oregón 97003

·2600 NE Highway 20, Bend, Oregón 97701

·1960 Echo Hollow Rd., Eugene, Oregón 97402

·304 NE Agness Ave., Grants Pass, Oregón 97526

·2083 Ne Burnside Rd., Gresham, Oregón 97030

·2121 Newmark St., North Bend, Oregón 97459

·16074 Se Mcloughlin Blvd, Edificio 8, Portland, Oregón 97267

·5790 Main St., Springfield, Oregón 97478

Oklahoma

·4010 W Owen K Garriott Rd, Edificio 300, Enid, Oklahoma 73703

·613 N Perkins Rd, Stillwater, Oklahoma 74075

·5644 W Skelly Dr, Tulsa, Oklahoma 74107

Pensilvania

·3113 Green Garden Rd, Aliquippa, Pensilvania 15001

·3472 Concord Rd, Aston, Pensilvania 19014

·2820 Gracy Center Way, Coraopolis, Pensilvania 15108

·345 Scarlet Rd, Edificio 22, Kennett Square, Pensilvania 19348

·4047 William Penn Hwy, Monroeville, Pensilvania 15146

·199 Franklin Mills Blvd, Filadelfia, Pensilvania 19154

·110 Greene Plz, Waynesburg, Pensilvania 15370

·2980 Whiteford Rd, York, Pensilvania 17402

Texas

·3510 E Interestatal 40, Amarillo, Texas 79103

·2506 W Parmer Ln, Edificio A, Austin, Texas 78727

·Autopista 4815 E, Baytown, Texas 77521

·5910 Eastex Highway, Beaumont, Texas 77708

·1913 Texas Ave S, College Station, Texas 77840

·Acceso a la carretera interestatal 69, 4101, Corpus Christi, Texas 78410

·3610 Forest Ln, Dallas, Texas 75234

·1250 Green Oaks Rd, Fort Worth, Texas 76116

·5800 Overton Ridge Blvd., Fort Worth, Texas 76132

·8400 East Highway, Fort Worth, Texas 76120

·3333 Preston Road, Edificio 700, Frisco, Texas 75034

·5910 Broadway Street, Galveston, Texas 77551

·3178 Lavon Dr, Garland, Texas 75040

·825 W Centerville Rd, Garland, Texas 75041

·5000 Twin City Highway, Groves, Texas 77619

·10951 Fm 1960 Rd Oeste, Houston, Texas 77070

·8210 Kirby Dr., Houston, Texas 77054

·9795 Westheimer Rd, Houston, Texas 77042

·98 Midtown Plz, Kilgore, Texas 75662

·989 N Walnut Creek Dr, Edificio 151, Mansfield, Texas 76063

·3300 W Expressway 83, Unidad 200, McAllen, Texas 78501

·4919 North St, Edificio 101, Nacogdoches, Texas 75965

·2028 N Main St, Pearland, Texas 77581

·600 W 15th Street, Plano, Texas 75075

·1322 S Plano Rd, Edificio 200, Richardson, Texas 75081

·3601 Lakeview Parkway, Rowlett, Texas 75088

·16648 San Pedro Ave, San Antonio, Texas 78232

·6900 San Pedro Ave, Ste 119, San Antonio, Texas 78216

·2133 W. Washington Street, Stephenville, Texas 76401

·1418 W Moore Ave, Terrell, Texas 75160

·27816 Carretera estatal 249, Tomball, Texas 77375

·1421 S Beckham Ave, Tyler, Texas 75701

Utah

·702 E State Rd., Bifurcación americana

·4041w 5415 S, Kearns, Utah 84118

·5516 Sur 900 Este, Murray

·3931 W 9000 S, West Jordan, Utah 84088

Vermont

·Calle Pearl 70, Essex Junction

·Ruta estadounidense 303 4 E., Rutland

Virginia

·590 Branchlands Blvd., Charlottesville, Virginia 22901

·2110 Wards Rd, Lynchburg, Virginia 24502

·8533 Midlothian Tpke, North Chesterfield, Virginia 23235

·5900 E. Virginia Beach Blvd., Norfolk, Virginia 23502

·300 Enterprise Street, Sterling, Virginia 20164

·1650 General Booth Blvd., Edificio 200, Virginia Beach, Virginia 23454

·14603 Telegraph Rd., Woodbridge, Virginia 22192

Washington

·5401 100th St SW, Edificio 102, Lakewood, Washington 98499

·205 Centro comercial Marysville, Marysville, Washington 98270

·3399 Bethel Rd. Sureste, Port Orchard, Washington 98366

·120 31st Ave SE, Puyallup, Washington 98374

·1743 George Washington Way, Richland, Washington 99354

·9612 N Newport Highway, Spokane, Washington 99218

·14024 E Sprague Ave, Valle de Spokane, Washington 99216

·151 Easy Way, Wenatchee, Washington 98801

Virginia Occidental

·5636 Ruta estadounidense 60, Huntington, Virginia Occidental 25705

Wisconsin

·3004 E Hamilton Ave, Eau Claire, Wisconsin 54701

·3960 Mormon Coulee Rd, La Crosse, Wisconsin 54601

·699 S Green Bay Rd, Neenah, Wisconsin 54956

·5601 Carretera estadounidense 10 E, Stevens Point, Wisconsin 54482

Wyoming

·3501 E Lincolnway, Cheyenne, Wyoming 82001

