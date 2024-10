Eugenio Derbez opina sobre el tenso momento entre Salma Hayek y Nicole Kidman

Luego de que hace unos días se viralizó en redes sociales un video sobre el tenso momento que vivieron Salma Hayek y Nicole Kidman durante el pasado desfile que celebró la marca Balenciaga en el evento de la Paris Fashion Week, donde al parecer Kidman no pudo evitar externar su molestia con Hayek cuando la mexicana realizó una acción.

Según se puede apreciar en algunos de los clips que han circulado, el momento de tensión se produjo cuando Salma Hayek intentó tomar a Nicole Kidman del brazo para que posaran juntas en unas fotografías. Sin embargo, la actriz australiana retira la mano de Hayek de manera evidente, generando un gesto de resignación por parte de la mexicana. A continuación, Kidman se aleja del grupo, dejando a la protagonista de “Teresa” para que pudiera posar con la cantante Katy Perry, y con su marido François-Henri Pinault, pareciendo que la australiana se incomodó y se negó a posar con ellos.

Como era de esperarse, dicha situación de inmediato provocó que las imágenes se volvieron virales, además de generar decenas de especulaciones.

Durante un encuentro con la prensa, el actor Eugenio Derbez salió a dar su opinión cuando fue cuestionado por los reporteros, asegurando que no vio un gran conflicto entre ellas y alegando que el público podría estar exagerando.

“No sé, como que le hace a un lado la mano nada más, no le dio un manotazo, no sabemos, igual le dijo ‘espérame porque ando inflamada’, ¡qué sé yo, no sé! Es como mucho especular que se pelearon. Igual le dijo ‘espérame que se me nota…’, qué sé yo, no sé, yo no vi tanto conflicto ahí”, reveló el comediante.

En la misma entrevista, Eugenio Derbez reaccionó a las declaraciones que dio José Eduardo Derbez minutos antes en la misma alfombra, pues su hijo dijo ‘que nadie decía nada de que (Eugenio) fuera embarazando mujeres’, como respuesta a la pregunta de qué pensaba de que su papá había dicho que el gusto de José Eduardo por el alcohol y el tabaco, venía de la familia Ruffo porque él era muy sano.

¡Jajaja! Bueno, ¡está bien! pero lo demás se lo enseñó la mamá en su casa”, respondió Derbez.

Eugenio visitó México para asistir a la premier de su serie “Y Llegaron de Noche” (VIX+), una comedia que cuenta con el característico humor del mexicano y ya disponible en la plataforma digital.

“Hacía mucho que no me emocionaba tanto estrenar una serie como ahora. Yo creo que porque llevaba yo 12 años sin hacer una comedia en español, sin dirigir, que amo dirigir, desde ‘La Familia Peluche’ y ‘No se Aceptan Devoluciones’ que no dirigía y siempre, cuando me veo en pantalla digo ‘yo hubiera hecho esto diferente’. Cuando diriges, pasas todo de la cabeza a la pantalla y eso me encanta; entonces, muy emocionado de traerles finalmente un proyecto mío, con mi sello y mi firma”.

