Seguro Social anunciará nueva aumento por COLA en cuestión de horas: estiman $48 más en cada cheque

Nueva York – Mañana jueves, 10 de octubre, la Administración del Seguro Social (SSA) anunciará el nuevo aumento por Ajuste por costo de vida (COLA) que se reflejará en los cheques mensuales de los beneficiarios a partir de enero de 2025.

Usualmente, la SSA realiza el anuncio temprano en la mañana a través de sus redes sociales y la página de prensa en SSA.gov.

Desde hace meses, expertos en el tema han estado lanzando sus estimaciones sobre la cantidad del alza.

La cifra que más se repite es 2.5% de incremento. Este cálculo, el más reciente que han compartido entidades como The Senior Citizens League (TSCL), estaría por debajo del 3.2% aplicable este año y el 8.7% del anterior.

Sin embargo, de acuerdo con la organización, el número se ubica en el promedio de los aumentos por COLA por los pasados 20 años de 2.6%.

“Fue tan bajo como 0.0% en 2010, 2011, y 2016 y tan alto como 8.7% en 2023”, señaló en un comunicado de prensa la TSCL.

Incremento promedio mensual de $48

De confirmarse ese número, el aumento se traduciría en un incremento promedio mensual de $48 dólares. Esto elevaría el total del cheque a unos $1,968 en cada ciclo.

Una cifra de COLA menor significa que los niveles de inflación han bajado, lo que podría traducirse en una reducción en los precios de algunos de los productos de consumo diario.

Cabe señalar que la cantidad final que cada beneficiario recibirá dependerá de otros factores como el tipo de unidad familiar y la edad en la que se solicitaron los beneficios; mientras más temprano, menos dinero.

El nuevo Ajuste por costo de vida beneficiará a más de 66 millones de beneficiarios del Seguro Social, mientras que unos 7.5 millones de beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) también recibirán los cheques con el aumento.

SSA necesita las cifras de inflación de septiembre para poder hacer el cálculo del COLA. Es por esto que el anuncio de la cantidad no se realiza hasta octubre.

El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y de SSI no se vea deteriorado por la inflación. “Está basado en el aumento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W) desde el tercer trimestre del año pasado cuando se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber COLA”, especifica la SSA en su página web.

El CPI-W es determinado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Por ley, es la medida utilizada por la Administración del Seguro Social para calcular los COLA.

En diciembre, el Seguro Social empezará a enviar los avisos de COLA por internet para la mayoría de los beneficiarios a través del “Message Center” (centro de mensajes) de su cuenta my Social Security.

Si no habilita una cuenta en el sitio web de la oficina, le llegará una carta por correo postal informándole de la cantidad que recibirá bajo el nuevo incremento.

