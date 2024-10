Difunden primer adelanto y fecha de estreno de la nueva canción de Karol G

A pesar de revelar en semanas anteriores su “despedida” de los escenarios por lo que resta del 2024, la cantante colombiana Karol G no ha dejado de trabajar desde la comodidad del estudio de grabación. Y la mejor prueba de lo anterior fue el anuncio de la próxima canción de “La Bichota”, quien colaboraría, por primera vez, con la artista Sevdaliza.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante de origen irání compartió un breve video en donde aparece bailando, dentro de un estudio de grabación, con una mujer con una fisionomía sumamente similar a la de Karol G.

En el mismo video, y confirmando que verdaderamente se trata de la intérprete de 33 años, se puede escuchar de fondo un breve fragmento de lo que será la siguiente canción de las artistas, “No Me Cansaré”, destacando la inconfundible voz de la también actriz colombiana.

¿Cuándo saldrá a la luz la nueva canción de Karol G?

Dentro de la misma publicación, la cantante iraní también colocó un mensaje que incluía el nombre del tema así como una fecha, “??/10/2024”, dejando en claro que su primera colaboración con Karol G llegaría en algún momento del mes de octubre a partir de este día.

Sobre el contenido de la nueva canción de Karol G y Sevdaliza, el breve fragmento compartido revela que la composición estaría enfocada en la “manifestación” de cosas positivas: “no me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero, no me cansaré”.

Previo a la publicación de la también compositora originaria de Teherán, se reveló que tanto ella como la colombiana mantienen una relación estrecha, la cual se confirmó durante el performance que ambos compartieron en el pasado festival Rock in Rio en septiembre pasado.

En dicho encuentro, la intérprete de “Tusa” invitó a la iraní a interpretar juntas el tema “Alibi”, evidenciando la gran química que existe entre las artistas.

Tras la publicación de Sevdaliza, la respuesta y reacción de los seguidores de la misma artista y de Karol G no se hicieron esperar a través de decenas de comentarios como: “esto va a ser un hit asegurado”, “por fin se nos está dando esta junta”, “esa es la reina Karol G”, “gracias por colaborar con Karol G”, “a mí me sacan ese video o nada”, entre muchos otros.

¿Qué viene para Karol G en 2025?

Luego de la finalización de su exitosa gira “Mañana Será Bonito Tour”, la cual se convirtió en uno de los espectáculos más exitosos para un artista latino en 2024, Karol G también formó parte de la pasada celebración de los MTV Video Music Awards 2024, donde se colocó el centro de “ojo” público gracias a la interpretación de su tema “Si Antes Te Hubiera Conocido”, con el cual hizo bailar a todos los asistentes así como a grandes estrellas participantes como Post Malone, Taylor Swift, entre otros.

Respecto a sus proyectos para el siguiente año, la misma artista colombiana reveló en una entrevista anterior que se encuentra trabajando en su siguiente disco, el cual ha desarrollado durante este mismo año y que pretende lanzar en 2025.

