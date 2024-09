Marta Sánchez vuelve a defender a Karol G de las críticas por su dueto con Andrea Bocelli

La cantante española Marta Sánchez alzó la voz, de nueva cuenta, en favor de Karol G luego de la serie de críticas y señalamientos que la colombiana ha recibido tras su dueto con el tenor italiano Andrea Bocelli.

A través de su más reciente entrevista con medios mexicanos, la intérprete de 58 años fue cuestionada respecto a los comentarios desfavorables que decenas de personas han proferido en contra de Karol G, los cuales subrayan la “desigualdad de talentos” entre el legendario tenor y la artista sudamericana.

Ante esto, la española señaló que, para ella, la artista de 33 años realizó una interpretación acorde a la altura del tema, “Vivo per lei”, además de agregarse su propio estilo. De igual manera, mencionó que las críticas han sido muy duras e inclusive exageradas.

La ha cantado lindísimo, le ha puesto su personalidad y creo que las críticas han sido un poco abusivas, exageradas, porque ella tiene una personalidad y es la que ha plasmado en esta canción” Marta Sánchez – Cantante

Marta Sánchez opinó sobre la nueva versión de la canción “Vivo por ella” en la voz de Karol G. ✨🥰📲🎶 #VLA



👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/EVmdSkQJF3 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 19, 2024

Marta Sánchez alude a la elección de Bocelli

De acuerdo con la autora de “Dime la Verdad”, quien interpretó el mismo tema junto a Boccelli en 1996, la actuación de Karol G merece reconocimiento debido a la elección del italiano para llevar a cabo la colaboración.

Creo que tiene derecho, como cualquiera otra persona, de cantar la canción que se le venga en gana, y Bocelli la llamó a ella, o sea que por algo será, porque Bocelli no es tonto” Marta Sánchez – Cantante

Marta Sánchez desea ser amiga de Karol G

Previo a su reciente entrevista, Marta Sánchez fue una de las primeras artistas en mostrar su respaldo y apoyo a Karol G tras el lanzamiento de la canción, la cual forma parte del disco que celebra los 30 años de trayectoria de Bocelli: “Duets”.

A través de redes sociales, Sánchez felicitó a la colombiana por su colaboración, además de mencionarle el orgullo que brindó a su madre y la inspiración y guía que generó con su trabajo.

Estas palabras motivaron a la propia Karol G a escribir un mensaje de agradecimiento a la española, quien reveló en su reciente charla la felicidad que obtuvo por ver las palabras de la colombiana en su teléfono: “Me hizo muy feliz que me escribiera a mi privado, porque yo no tengo su teléfono personal, y me escribió una carta así, larguísima, preciosa, diciendo cosas lindísimas y yo ya quiero también ser amiga de Karol”.

Hasta el momento, Karol G no se ha manifestado de manera pública respecto a su dueto con Andrea Bocelli y las palabras de Marta Sánchez.

Continúa leyendo:

FOTO: Karol G reaparece con un drástico cambio de look

Kany García revela su preferencia por Karol G sobre Shakira

Karol G es atacada en redes sociales por su colaboración con Andrea Bocelli