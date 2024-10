Coach revela ser la responsable del inicio de la carrera de Karol G: “La ayudé a construir” 

La coach y profesora de yoga Yudy Arias confesó, en una reciente entrevista, ser “responsable” del inicio de la carrera de Karol G debido a su “influencia” en la cantante colombiana a través de diversos aspectos como su estilo, las letras de sus canciones, entre otros.

Durante su más reciente participación en el programa “Algarete con Tash”, la especialista mencionó que acompañó a la intérprete de 33 años durante sus primeros años como cantante al grado de “abrirle” las puertas a los Estados Unidos con su primera gira de medios.

Sin embargo, y a pesar de ser parte fundamental de los aspectos más importantes en el desarrollo de la carrera de la sudamericana, Arias mencionó que fue ella la que no pudo continuar debido a que tenía a su “artista prioridad”.

La ayudé a construir y le di pistas para que empezara a cantarles a las mujeres, yo fui la que la llevé a su primera gira de medios en Estados Unidos, también influí en su moda y en las letras que le canta a las mujeres, pero fui yo la que no pudo seguir en el proyecto, el tiempo no me daba, y además, tenía mi artista prioridad” Yudy Arias – Coach

¿Por qué Yudy Arias “dejó” a Karol G?

De acuerdo con la gurú de yoga, “tuvo” que dejar a Karol G por la también estrella colombiana Maluma debido a que había trabajo anteriormente con él y, principalmente, porque es su tía.

No me sentía fiel, y ya el tema entraba con poder escoger a alguien, incluso él me decía: ‘tranquila tía, mande a Karol’, en ese momento ya estaba grande, pero fue un tema de tiempo” Yudy Arias – Coach

A pesar de lo anterior, Arias también mencionó que haber “dejado” a la intérprete de “Si Antes Te Hubiera Conocido” tenía “que pasar” debido a que no era ella la que “debía estar” con la también actriz.

En la misma entrevista, la coach musical reveló sentirse orgullosa de su “influencia” en la cantante colombiana debido a que solía decirle, en todo momento, que debía hacer música para las mujeres: “todo el tiempo le decía que pensara en el girl power”.

Karol G despide el 2024 por todo lo alto

Luego de la finalización de su exitosa gira “Mañana Será Bonito Tour”, con la cual recorrió algunos de los países más importantes de América y Europa, Karol G cerró su año de presentaciones musicales con su performance en el legendario festival Rock in Rio en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.

Sin embargo, y a pesar de revelar en semanas anteriores que no se presentaría más en vivo en lo que resta del 2024, la cantante colombiana no ha dejado de trabajar. Prueba de lo anterior es su próxima colaboración con la cantante iraní Sevdaliza, con quien compartió escenario en Brasil en semanas pasadas, con el tema “No Me Cansaré”, el cual verá la luz en algún momento del mes de octubre.

