Daniella Navarro recibe críticas por su prometido de 60 años

Hace aproximadamente un mes, Daniella Navarro compartió en su perfil de la red social de la camarita que su corazón se encontraba ocupado nuevamente. Sin embargo, salía cubriendo el rostro de su nueva pareja sentimental, al tiempo que detalló que en los próximos días daría a conocer su identidad.

Fue el pasado jueves cuando la actriz de origen venezolano reveló junto a People en Español que se trata del piloto colombiano Jorge Campillo, quien además tiene 60 años. “Es un momento mágico. Los planes de Papá Dios cambiaron mi vida de pronto y como decimos mi novio y yo: Papá Dios hace con nosotros lo que él quiere y como le da la gana. A nivel personal estoy en uno de mis mejores momentos de la vida. Me habían hablado de los famosos cuarenta, pero no me imaginé que los cuarenta vinieran acompañados del amor. Eso es lo que me está tocando”, contó.

“La boda es el 14 de diciembre. Se hará un boda civil en Miami, una boda más pequeñita. La boda religiosa y simbólica será en Medellín. Mi suegra cumple 90 años; ella es sumamente católica, igual que mi madre”, agregó durante la exclusiva.

Sin embargo, las críticas no han parado debido a que se nota que existe una gran diferencia de edad. Por ello, algunos internautas se han tomado el tiempo para dejarle saber sus opiniones negativas y cero constructivas para su nuevo rumbo en el amor. A continuación, compartiremos algunas de las expresiones en el post.

“Lo importante es que es muy RICO sentirse cuidada”, “Si el señor está mayor, es obvio. Pero no es lo mismo un viejo pela bola que un viejo millonario”, “Marc Antony es mucho más viejo que Nadia Ferreira y no dicen nada”, “Más dinero y menos sexo. Buena estrategia”, “Pensé que era el novio de la mamá, pero que viva el amor”, “¿De no tener plata se casaría?”, “Se casó enamorada de la billetera, digo, del señor”, “Lo importante es que le va a dar protección, más no acción”, “Romeo y su nieta”, fueron algunas de las reacciones registradas.

