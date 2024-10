La ciudad preferida por la gente para hacer turismo gastronómico en el mundo

La gastronomía es uno de los principales atractivos del turismo. Los ingredientes, la preparación y toda una carga cultural van en cada platillo que son valorados por los turistas, consultados por World Culinary Awards que premió este año a Vietnam por sus atractivos y a Hanói como el mejor destino turístico gastronómico.

La variedad gastronómica de esta ciudad la ha hecho merecedora de este premio por encima incluso de Lima, que se ha ganado un puesto en la gastronomía internacional por la riqueza de sus ingredientes autóctonos que le dan textura, sabor y aroma a la comida peruana.

Y es que esta estrecha relación que tenemos con la comida inspira a World Culinary Awards, que celebró una ceremonia en Dubai, para revelar cuál era el sitio preferido por los comensales de todo el mundo.

Se trata de Hanói, Vietnam, que se ha conquistado los paladares de los amantes de la buena mesa, según el sitio de Time Out.

El preferido de los viajeros

La propuesta gastronómica de los mercados y comida callejera refleja la esencia de lo cotidiano de Vietnam Crédito: Shutterstock

En enero, Hanói alcanzó el primer lugar entre los más votados por los viajeros en 2024 de Traveler’s Award: Best of the Best 2024 para destinos, hoteles, gastronomía y actividades de ocio.

Y es que no en balde, la capital de Vietnam cuenta con establecimientos y restaurantes galardonados con Michelin.

Hanói tiene al menos con tres restaurantes de una estrella, 13 centros Bib Gourmand de comida deliciosa a precios asequibles, 32 cafeterías en la lista de honores de comida callejera y un premio Michelin para jóvenes chefs destacados, destaca el medio local Nhan Dan.

Vietnam venció a muchos contendientes fuertes para ganar, incluidos India, China, Japón, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Singapur y Sri Lanka, para retener el prestigioso título este año.

Vietnam ha obtenido una serie de premios, incluido el de ser el principal destino de Asia y dos premios especiales para Hanói, en los prestigiosos World Travel Awards (WTA).

Esta ciudad cuenta con mercados callejeros y restaurantes familiares que ofrecen una experiencia culinaria rica en sabores e impregnada de una sazón con el sello cultural de la vida cotidiana vietnamita.

Entre los platillos preferidos de los viajeros destacan: el bún cha y el pho. El primero es una combinación de albóndigas de cerdo a la parrilla con fideos de arroz y Nuoc cham, una salsa dulce y picante que crea una fusión de sabores.

Mientras que el pho, es un plato de fideos de arroz acompañado de hierbas frescas servido en un delicioso caldo.

