La US Soccer hace cambios y despide al 9% de su nómina

La US Soccer anunció hace algunas semanas a Mauricio Pocchetino como el nuevo entrenador para la selección de Estados Unidos de cara al Mundial 2026. Sin embargo, parece que en la estructura interna de la federación estadounidense las cosas no marcha del todo bien.

Y es que según cuenta este viernes el diario The Athletic la US Soccer comunicó el despido de unos 30 trabajadores de su organigrama en distintas áreas. Esto representa el 9% de la nómina de la federación, la cual contaba con 340 empleados.

“Los recortes se dan en toda la organización, incluidos los departamentos de marketing, ventas, deportes, arbitraje y entrenamiento“, afirma el reporte del prestigioso diario estadounidense.

Mauricio Pochettino en su presentación como nuevo entrenador del USMNT. Crédito: Adam Hunger | AP

El US Soccer estableció que la salida de los afectados de la federación se hará de forma escalonada. Aunque muchos de los 30 despedidos dejarán sus funciones de manera inmediata, otros lo harán en abril de 2025, fecha en la que expiran sus contratos.

Por otro lado, a otros afectados se les ha ofrecido la oportunidad de ser reubicados a la nueva sede de la federación en Fayetteville, Georgia, que abrirá sus puertas en 2026. En estos casos, la federación otorgó 60 días de meditación a los damnificados por las medidas.

Esta decisión en la federación parece no ser por un tema económico. Pues según cuenta The Athletic la US Soccer ha tenido sus dos mejores años en cuanto a ingresos con un superávit nunca antes registrado.

Y es que la US Soccer cerró el trimestre con unas ganancias de $32 millones de dólares gracias a sus ingresos comerciales. Y se estima que la proyección desde los despachos es acabar con unos ingresos totales $110 millones de dólares, lo que representaría un aumento del 243% en dos años.

Estos cambios dentro de la federación aparentemente vienen de la mano con la mudanza de su sede s Atlanta y la reestructuración en el sistema interno. Así lo aclaró el propio secretario general de la US Soccer JT Batson.

“Como parte de esta transición la oficina de Chicago cerrará en 2025 y, si bien no todo el personal se mudará, agradecemos profundamente las valiosas contribuciones de quienes no se mudarán. Nuestro nuevo Centro de Entrenamiento nos permitirá operar de manera más eficiente, posicionando a US Soccer para el éxito a largo plazo en el panorama en constante evolución del fútbol mundial“, detalló el directivo en una carta enviada a The Athletic.

